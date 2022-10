La plataforma de subastas hipotecarias, Colibid, saca un plan de referidos con el que regala 100 euros por recomendar su aplicación

¿Conoces la plataforma de subasta hipotecaria Colibid? Esta empresa valenciana está despuntando en un nuevo mercado que se encuentra prácticamente sin explorar. Por si fuera poco, ahora la herramienta para hipotecas lanza un plan de referidos mediante el cual regala 100 euros simplemente por recomendar la aplicación a otras personas. A continuación, te lo contamos todo sobre esta interesante iniciativa.

¿Qué es la plataforma Colibid?

Colibid es una revolucionaria startup que ideó un sistema para que las personas que buscan una nueva hipoteca o desean mejorar las condiciones de su hipoteca actual, puedan contactar con las entidades financieras que las ofrecen, creando el concepto de subasta hipotecaria. Lleva en el mercado solo unos 7 meses, y ya ha conseguido crecer enormemente y captar la atención de cantidad de particulares.

Los cuatro fundadores de esta empresa comenzaron con la idea de crear una "nueva hipoteca" para las personas que deseaban adquirir un inmueble de cualquier tipo, ya sea de obra nueva como de segunda mano. Sin embargo, enseguida avanzaron hacia un concepto más elaborado, pensado para encontrar la mejor hipoteca online.

Atendiendo frontalmente el problema de las condiciones abusivas de determinados productos, pretenden mejorar considerablemente los contratos de los clientes. Lo hacen mediante esta nueva subasta, e incluso intervienen para negociar las condiciones de aquellos que se ven envueltos en una hipoteca que consideran injusta y que firmaron en su momento.

Un plan de referidos con el que Colibid regala 100 euros

La plataforma ha presentado algunas novedades con el fin de crear un servicio mucho más completo y proporcionar grandes beneficios a los usuarios que apuesten por ella. Uno de ellos es la “ampliación de capital”, un sistema de novación para usuarios ya hipotecados con el que pueden ampliar el capital de una deuda adquirida previamente. De esta forma, el usuario puede optar a mayor capital con condiciones mucho más favorables.

Pero la gran estrella de entre las novedades es el plan de referidos. Los particulares que decidan recomendar a un amigo o familiar la plataforma Colibid para sus nuevas hipotecas o para las ampliaciones de estas, se verán recompensados con 100 euros.

Estos son los sencillos pasos para beneficiarse de esta iniciativa:

Registrarse en la plataforma, con usuario y contraseña es suficiente, no necesitas hacer una hipoteca.

Compartir el enlace único que aparece en tu perfil de afiliado. La plataforma te proporciona varias opciones para hacerlo fácilmente por redes sociales, página web o WhatsApp.

Cuando la persona hace efectiva la hipoteca gracias al enlace compartido, los 100 euros aparecen automáticamente en tus recompensas.

Cabe destacar que usar o descargar Colibid es gratis, por lo que probar esta aplicación no te supondrá ningún tipo de compromiso o inversión particular. También es destacable que la empresa no es un banco o entidad financiera, pues proporciona una mediación justa e imparcial con los diferentes bancos para encontrar la mejor opción a cada usuario según sus circunstancias. El plan de referidos es su última gran propuesta, pero conviene estar al tanto de todas las iniciativas que la nueva marca está lanzando a un mercado que permanecía hasta entonces especialmente estancado.