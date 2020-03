Las ventajas de adquirir plataformas elevadoras de segunda mano

A menudo, ya sea para un trabajo esporádico o para la realización de la operativa diaria, multitud de empresas requieren de plataformas elevadoras, tanto para llevar material desde una altura a otra como para situar a los trabajadores en el lugar preciso para llevar a cabo diferentes tareas.

Si tenemos en cuenta el coste de esta maquinaria y las posibilidades de nuestro negocio, puede que lleguemos a la conclusión de que no podemos ofrecerle un precio interesante al cliente ya que el coste que nos supondría adquirir una, podría ser mayor que el servicio en sí o las características de la empresa no nos lo permiten.

Esto sería lo técnicamente conocido como economías de escala, que consistiría en una barrera que supone la inaccesibilidad de ofrecer ciertos servicios a empresas que lo requieren a un precio inferior al de la competencia, porque las empresas que ofrecen un servicio similar al nuestro ya están asentadas. Por tanto, estas empresas ya asentadas en el mercado poseen una ventaja sobre la nuestra y cabría preguntarse cómo transformar esa desventaja o debilidad en una fortaleza.

Afortunadamente, para salvar la ventaja que tienen esas empresas que ya poseen una plataforma elevadora, podemos buscar alternativas más baratas o, incluso, que nos supongan una ventaja sobre aquellos que tienen una plataforma de primera mano.

Las plataformas elevadoras de segunda mano son la alternativa adecuada, por distintas razones. La primera es que, al ser de segunda mano, son más baratas y nos van a permitir ofrecer precios similares a los de la competencia, contando con las mismas condiciones de seguridad.

La segunda sería la cantidad de posibilidades que nos permite el hecho de adquirirlas a un precio menor, ya que no todos los trabajos requieren el mismo tipo de plataforma elevadora. El margen de maniobra que nos supone adquirir distintas plataformas para distintos trabajos puede suponer la transformación de esa desventaja en una fortaleza, ya que no reducimos nuestros servicios al uso de una plataforma de primera mano en exclusiva, si no que podemos asumir diferentes tareas.

Esta ventaja sobre la competencia puede llegar incluso a replantear la orientación del negocio. Si bien, normalmente la empresa que poseía la ventaja de tener una plataforma de primera mano solo puede ofrecer la realización de determinados servicios, las empresas que opten por la adquisición de plataformas elevadoras de segunda mano pueden diferenciarse por la resolutividad y variedad a la hora de ofrecer sus servicios a un precio más bajo.

Sin embargo, no hay que exagerar a la hora de buscar alternativas a la adquisición de maquinaria de primera mano, ya que se puede llegar incluso a confundir las opciones que ofrece una plataforma elevadora o un ascensor en términos de realización de un trabajo que implique elevación de personas y/o material. Entender la diferencia entre la utilidad de una maquinaria u otra puede ser determinante, ya que las numerosas ventajas de las plataformas elevadoras de construcción frente a los ascensores son incontestables.

Una plataforma elevadora puede ser instalada en casi cualquier sitio, lo que permite la movilización del personal para realizar ese trabajo. También para realizar esa tarea en altura la maquinaria que utilicemos se someterá a una carga de trabajo mayor. En este sentido, una plataforma elevadora se mueve a una velocidad más lenta, lo cual con el uso prolongado va a ocasionar un mantenimiento más seguro y, por tanto, un proceso de revisión más distante en el tiempo dada la fiabilidad.

Por último, desde una perspectiva económica, las plataformas elevadoras presentan la ventaja de no consumir energía al descender. Por tanto, todo esto se traduce en que la alternativa de adquirir plataformas elevadoras de segunda mano es, definitivamente, la opción más barata y segura tanto para empresas como para aquellos particulares que ocasionalmente la necesiten.