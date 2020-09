El póker cambia la tendencia en Twitch y pulveriza récords de audiencias

Hasta hace poco estábamos acostumbrados a pensar que la plataforma Twitch solo retransmitía en directo a jugadores de videojuegos. Pero las cosas están cambiando, la plataforma de Amazon está ganando más cuota de mercado gracias a que el póker online en directo está ganando cada vez más seguidores. Esto está haciendo que durante el último trimestre se haya vuelto a batir un nuevo récord para la plataforma.

Crecimiento de la audiencia en Twitch gracias al póker

Según un análisis, hemos podido concluir que la audiencia de Twitch ha crecido con fuerza gracias a la retransmisión de diferentes torneos de póker. Como nos comentan desde EasyPPPoker, expertos en póker online, esto se debe a que el póker cada vez está más de moda. Al tener cada vez más seguidores, la plataforma se favorece de esa audiencia, lo cual la permite tener cada vez más audiencia aunque pueda parecer muy complicado superarla.

Teniendo en cuanta los datos a los cuales hemos podido acceder, nos damos cuenta de que el miembro con más seguidores es Team Pro Lex Veldhuis. Este jugador de PokerStars no solo destaca por tener el mayor número de seguidores en la plataforma, dentro del mundo del póker, sino que ha destacado por conseguir una audiencia en directo de más de 100000 seguidores, cosa que ningún otro jugador de póker había conseguido hasta el momento. Es más, ha conseguido situarse en la sexta posición a nivel mundial dentro de la plataforma. Esto demuestra la importancia que está obteniendo el póker para Twitch.

En segundo lugar nos encontramos al jugador alemán Jens Knossi. En este caso el jugador no llegó a la cifra mágica de los 100000 seguidores en directo, pero sí que se quedó realmente cerca. Concretamente consiguió una audiencia de 91680 personas en directo, lo cual no estaba nada mal. En este caso los seguidores tuvieron la suerte de ver cómo quedó segundo en el torneo de póker que estaba disputando y en consecuencia se pudo llevar un premio de 117000 dólares. Esta cifra de audiencia fue muy importante para el mundo del póker, no solo porque conseguía duplicar el anterior récord, sino porque demostraba que este juego de cartas cada vez tiene más seguidores. En consecuencia se puede decir que ya es capaz de competir contra otras audiencias importantes para esta plataforma. Hay que recordar que hasta ahora los streamers apostaban directamente por juegos como GTA, Call of Duty, World of Warcraft o LOL. Pero gracias a estos datos, el póker se está imponiendo y se sitúa como una de las cosas más vistas en Twitch.

Twitch sigue creciendo en audiencia en 2020

A pesar de que en 2019 registró un aumento de audiencia, la verdad es que este año sigue creciendo la misma. Esto demuestra que aunque pueda parecer mentira, el margen de crecimiento todavía sigue siendo amplio. Es decir, todavía puede aumentar con fuerza, gracias a en parte a que nuevos deportes como el póker retrasmiten de manera gratuita a través de Twitch, lo que hace que las audiencias no paren de crecer.

A esto hay que sumar que el modo de ocio de la población está cambiando, lo cual ayudará a crecer todavía más a la plataforma de Amazon. Hasta hace poco casi todo el mundo prefería entretenerse viendo la televisión, concretamente la TDT. Pero las cosas están cambiando con fuerza y actualmente cada vez son más las personas que prefieren ver contenidos a la carta a través de internet. Si a esto sumamos que Twitch también está presente en las televisiones de última generación, todo esto hace que el potencial de crecimiento todavía sea muy amplio, tanto a medio como a largo plazo. De esta manera, podemos concluir que esta plataforma está ganando mucho terreno a YouTube, plataforma que hasta ahora era líder y está viendo como su competidor directo le está ganando mucha cuota.

Analizando los datos de audiencia de Twitch gracias a los datos que ha lanzado Streamlabs, podemos ver como durante el segundo trimestres de este año se han visualizado un total de 5.066.520.807 horas, las cuales son muchísimas. Todo el contenido que se ha visualizado ha sido subido por los usuarios que se han registrado en la plataforma para subir sus contenidos. Si comparamos esos datos con los que se registraron en el tercer trimestre de 2019, 2.794.018.442 horas, nos damos cuenta de que las horas de visualización se han incrementado de manera importante. También las cifras han quedado muy por encima de las cifras registradas en el primer trimestre del año, cuando se visualizaron un total de 3.114.069.793 horas.

Otro dato que nos ha llamado la atención son las horas que se han retransmitido por parte de los streamers. Si en el año 2019 la cifra se situó en las 119.693.860 horas, se puede decir que solo en el primer trimestre las horas ya fueron superadas, debido en parte al confinamiento. En el primer trimestre del año hemos podido ver que se retrasmitieron un total de 121.405.536 horas, mientras que en el segundo trimestre el número de horas creció hasta las 192.702.934 horas. Esto demuestra que cada vez son más horas las que se retrasmiten a través de Twitch. Todo eso se traduce en un incremento importante del 58.8%.

Pero todo esto no sería posible si el número de canales y sobre todo el número de usuarios no fuese creciendo con fuerza en esta plataforma. Según hemos podido saber, durante el segundo trimestre de este año la cantidad de canales único creció en un total de 63.9%, lo que quiere decir que se situó en los 9.996.300 usuarios. Con todos estos datos en la mano podemos darnos cuenta de que la plataforma está cada vez más de moda, tanto entre las personas que quieren subir sus propios contenidos a la red como por parte de las personas que quieren ver contenidos de calidad. Por supuesto, no solo vamos a ver contenidos de los principales videojuegos, sino que vamos a poder disfrutar de otros contenidos como otros juegos y póker entre otras cosas. Eso hace que esté siendo todo un referente a la hora de ver contenidos en directo.