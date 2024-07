Pop Up Chic: encuentra las últimas tendencias de firmas top en un mismo espacio premium

Reinventarse. Encontrar ese hueco único y exclusivo en el mercado. Trabajar con ahínco y creer en el proyecto. Estas fueron las metas y la visión de María Eugenia, Rocío y Rocío para crear Pop Up Chic, una auténtica revolución en la forma de comprar y de vender. Desde prendas de mujer y de hombre, bisutería, decoración hasta accesorios y antigüedades. Lo último en tendencia y estilo.

Así es como se definen: “El Chic, donde la moda se encuentra con la innovación y la elegancia se mezcla con la creatividad. Ya sea que nos visites como cliente en busca de una experiencia de compra única o como expositor presentando tus productos exclusivos, te invitamos a sumergirte en nuestro vibrante mundo de estilo y sorpresas en el corazón de la ciudad”.

2011: el primer evento, todo un éxito

¿Cómo empezó Pop Up Chic? En 2011, en medio de una crisis económica en España, María Eugenia Fernández-Shaw, Rocío Padura y Rocío Galatas, decidieron poner su experiencia y contactos con firmas de moda y decoración, al servicio de los clientes y de las propias empresas.

“En 2011 llevamos a cabo nuestro primer evento en El Encinar de los Reyes de Madrid. Teníamos contactos con distintas firmas y quisimos darles la oportunidad de exponer sus artículos en un mercadillo personalizado. Fue todo un éxito”, explica a ECD Rocío Padura, profesional del mundo del estilismo y la decoración.

María Eugenia aportó su experiencia en la comunicación y Rocío Gálatas en la decoración.

Aquel evento resultó tan sorprendente que las tres se pusieron manos a la obra para diseñar una estrategia de venta con el objetivo de unir a distintas marcas con clientes potenciales en un espacio único, exclusivo y original.

Pioneras en España

Porque como reza uno de los eslóganes de Pop Up Chic: “Si tienes una marca y quieres darla a conocer ¡Este es tu sitio!”.

“Un Pop Up significa venta efímera. Es completamente diferente a un mercadillo donde el precio está relacionado con el saldo. Los artículos que nosotras ofrecemos se venden a precio que marca la firma. La diferencia es que nosotras marcamos tendencia. Nuestra idea no es que vayas a encontrar la camiseta más barata del mercado, sino que te ofrecemos lo último de las marcas, diseños únicos con una gama media de precio”.

Rocío, María Eugenia y Rocío fueron pioneras en España en lanzar al mercado esta fórmula de venta PopUp. Eliges un local en una zona concreta de Madrid, reúnes a varias firmas con una estética parecida, con sinergia entre los participantes, reservas un espacio a cada una de las firmas que llevan sus propios vendedores y el cliente final se encuentra en un mismo local artículos de distintas firmas. Así es como convierten las simples compras en una experiencia de compra original y única.

Desde firmas consolidadas hasta emprendedores

En Pop Up Chic pueden participar tanto expositores que ya tienen su firma consolidada, diseñadores con productos distintos que solo se exponen en Pop Up Chic, o emprendedores que se inician en el lanzamiento de un nuevo producto. “En Pop Up Chic, hacen sus primeras ventas, sus primeros contactos, es el inicio para comenzar su andadura”, explica Rocío Padura.

La marca ofrece una experiencia única en cada uno de sus locales. Disponen de una base de datos de hasta 6.000 firmas y empresas.

“Me lo he comprado en Pop Up Chic”

“Cada día recibimos mails de nuevas firmas que quieren participar con nosotras. Estudiamos su producto, vemos si encaja en nuestro cliente final y elegimos locales premium para ofrecer a los vendedores potenciales estilo y tendencia. Con los años, hemos creado una estética propia y podemos ofrecer desde diademas de pelo a 14 euros, faldas actuales a 38€, bolsos de vanguardia desde 15 a 120€ hasta alta costura.

Nuestra meta es que los clientes salgan del local diciendo: me lo he comprado en Pop Up Chic”, comenta Rocío Padura.

La mayoría de estas firmas tienen sus tiendas propias y también venden de manera online. Pero en los locales de Pop Up Chic captan nuevos clientes, tienen la oportunidad de sacar una colección a precio medio o extienden sus ventas a través de esta nueva forma revolucionaria de vender. Algunas firmas permanecen todo el año y otras exponen de manera esporádica.

Rocío cuenta algunas de sus últimas adquisiciones: “Tenemos por ejemplo ahora a un arquitecto que ha lanzado su línea de bolsos y un publicista que está haciendo sudaderas y camisetas. Otras, que han hecho su carrera en un banco y emprende en un negocio de venta de bisutería”.

Ruta Chic 2024

En este verano tienen varios eventos destacados:

La principal es la Ruta Chic 2024 durante los meses de julio y agosto: “Si eres un apasionado de la moda y decoración y quieres estar al tanto de las últimas tendencias, no puedes dejar de seguir a Pop Up Chic”.

Así, estarán en San Sebastián en el Hotel Londres desde el jueves 25 al domingo 28 de julio; La Casa de los Limones en Novales, Cantabria, desde el 2 al 4 de agosto; Pedreña, en el club de Remo el martes 6 de agosto; Ribadesella en el Gran Hotel del Sella desde el jueves 8 al domingo 11, Ruiloba-Cantabria en El Mirador de Liandras el sábado 17 y domingo 18.

Y en el sur, en Sotogrande (Cádiz) en la calle Isabel la Católica 16, dos eventos, uno de Decó el 14 y 15 de agosto, y, el de moda el viernes 16 y sábado 17 de agosto.

En estos espacios de la Ruta Chic se vive además como un evento veraniego: música en vivo, la posibilidad de consumir un refresco, una copa y una tapa y pasar una tarde animada y distinta en el lugar de veraneo.

Además, atentos al “opening” en septiembre en Serrano 59 y la Moraleja Green (Madrid).

Cartelería y modelo de negocio

“Y ¿qué me dices de nuestra cartelería?” se expresa Rocío. Arte plasmado en carteles para anunciar sus ventas efímeras itinerantes de Pop Up Chic por toda la geografía española, diseñados por el publicista Pablo González del Tánago. Para descargarlos y compartirlos en las redes sociales.

Rocío también explica algunos detalles de su modelo de negocio. “Nosotras, como he contado, alquilamos un local premium. Después, la firma compra un espacio de ese local. No nos llevamos un porcentaje por las ventas, sino que ofrecemos una tarifa semanal para los expositores. Cada firma se decora su propio stand, gestionan su venta y los beneficios son para ellos”.

Una forma de vender revolucionaria

Así es como Rocío, María Eugenia y Rocío han creado una forma de vender revolucionaria en España, seleccionado los expositores con una estética similar que abarca moda para mujeres, hombres, niños y jóvenes, así como productos de decoración, arte y antigüedades. Además, la marca siempre valora el diseño y la marca España, promoviendo así la excelencia y la innovación en cada exposición.