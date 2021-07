Principales beneficios del tablero fenólico en construcción

El tablero fenólico se usa mucho en la construcción debido a todas las ventajas que tiene sobre otros materiales, lo que lo hace el preferido tanto para utilizarse en situaciones duras, como el encofrado, y para los acabados interiores en muchos tipos de edificios.

Tiene una serie de beneficios sobre otros materiales que vamos a analizar a continuación.

Es muy resistente

Por su proceso de fabricación, en el que se mezcla resina con celulosa de madera a alta temperatura y presión, el tablero fenólico es uno de los materiales más resistentes que podemos encontrar para usar en la construcción.

Una vez revestido aguanta la humedad, la grasa, los agentes químicos, la sal y es resistente a los actos de vandalismo, lo que lo hace ideal para colocarse en edificios públicos.

Se monta de manera rápida y con poco esfuerzo

Estos tableros no son de madera maciza y por su proceso de fabricación son muy ligeros. Que no pese facilita su transporte y, sobre todo, su montaje, pues los trabajadores lo pueden manipular sin apenas esfuerzo.

Para mover materiales ligeros no se necesitan máquinas, así que se pueden meter en edificios, se pueden poner de pie, atornillarse, etc. sin que se necesite un gran equipo de trabajadores ni llevar demasiado equipamiento.

Se puede reciclar

Al fin nos hemos dado cuenta de que el medio ambiente es nuestro tesoro más preciado, de forma que cada vez damos más importancia al uso de materiales reciclables.

Los tableros fenólicos son biodegradables, no tienen sustancias tóxicas y se pueden reciclar. Eso significa que al final de su vida útil no producen residuos, por lo que no contaminan y se pueden eliminar sin necesidad de llevarlos a ningún vertedero especial.

El mantenimiento es sencillo

Mantener el tablero fenólico no puede ser más sencillo. Solo hay que limpiarlo con un trapo húmedo al cual se puede añadir cualquier detergente o desinfectante como la lejía.

No hace falta nada más para que estas superficies luzcan como el primer día, lo que ahorra mucho dinero a las empresas que se deciden a usarlos.

Tiene una gran versatilidad

Este material se puede usar para casi cualquier propósito, pero ahora mismo se está colocando mucho en interiores, en lugares por los que pasan miles de personas, en sitios en donde no se tratan las instalaciones con todo el cuidado con el que se debería hacer.

¿En qué lugares y en qué sectores podemos ver tableros fenólicos?

Por lo que hemos visto antes, el equipamiento fenólico se puede usar en muchos sectores y lugares, pero siempre es el material en el que se piensa en lugares públicos o en empresas.

De esta manera, empresas como Mobelmol instalan estos tableros para hacer cabinas de gimnasio, servicios de centros comerciales, duchas de gimnasios, vestuarios de empresas y también para hacer encimeras e incluso revestimientos exteriores en edificios.

Algunos sectores en los que veremos el equipamiento fenólico son el hotelero, el de las instalaciones deportivas, alimentación, centros educativos, industrias alimentarias, balnearios, centros oficiales y en cualquier tipo de lugar que necesite materiales duraderos, resistentes y fáciles de desinfectar.