Principales ventajas de los créditos inmediatos

Son una buena alternativa a la financiación bancaria, ya que son rápidos y flexible, características clave que buscamos en el momento en el que queremos algo de efectivo extra.

Los préstamos rápidos online suponen una fórmula de financiación que aparecería en el mercado hace ya mucho tiempo, aunque empezarían a volverse populares a partir de los años 2007-2008, que fue cuando se desencadenaría la crisis económica en nuestro país.

Estas son las principales ventajas de los préstamos rápidos:

¿Por qué te interesa solicitar un crédito inmediato? Ventajas principales

Rapidez

Ya hemos hablado de qué son rápidos… ¿Pero hasta qué punto lo son en realidad? Si decidieramos pedir el dinero al banco, en la entidad nos pedirían tantos requisitos que se alargarían innecesariamente el tiempo de concesión. Además, todos estos documentos tendrían que confirmarse uno a uno.

Los préstamos rápidos son soluciones instantáneas de financiación: puedes tener el dinero en tan solo unos minutos desde tu solución, hasta un plazo máximo de entre 24/48 horas. En cualquier caso, es mucho menos de lo que tardaría cualquier banco.

Sin papeleos

Una empresa de créditos inmediatos tan solo te suele pedir 3 requisitos:

Edad: Tendrás que acreditar que cumples con la edad establecida (que suele ser 18 años) aportando tu DNI.

Acreditación de percepción de ingresos: La entidad tan solo te concederá el dinero si sabe que vas a devolverlo y, para ello, habrá que apostar también un documento que acredite que estás percibiendo ingresos. Lo más habitual es presentar una nómina, aunque también puede ser una ayuda o pensión.

Número de cuenta bancaria: Se utiliza para acreditar tu identidad, al mismo tiempo que para poder ingresarte el dinero si todo va bien.

En el banco te pedirán muchos papeles, y lo peor de todo es que la información de los mismos es redundante (es decir, que aparecerá en muchos documentos al mismo tiempo).

Personalización de crédito

Las empresas de créditos rápidos te dan la opción de personalizar tu préstamo con todo detalle: podrás elegir la cantidad de dinero que necesitas y el plazo de amortización.

Desde el principio tendrás claro lo que vas a pagar: por lo general, estas empresas cuentan con un simulador que, mientras varías la cuantía del préstamo y la duración, podrás conocer los intereses asociados al trato.

Sin aval

No se requerirá ningún tipo de aval para solicitar el dinero. El solicitante será su propio aval al aportar su nómina, o cualquier otro documento relacionado.

¿Préstamos con ASNEF o RAI?

Algunas entidades de créditos rápidos te podrán conceder el dinero, aunque estés en una empresa de morosos como el ASNEF. Esto sí, harán un estudio minucioso de tu caso.

Lo más probable es que, si la cantidad es pequeña, no haya problema. Si es muy grande, habrá que saldar previamente la deuda.

Te recomendamos echar un vistazo a la Asociación Española de Banca para conocer la actualidad económica del país y otros datos que te resultarán de mucho interés.

Préstamos a largo plazo, dinero al instante

Los préstamos rápidos a largo plazo, generalmente se realizan cuando las cantidades se encuentran en el rango de entre los 5.000 € y 60.000 € o más.

Esto dependerá de la entidad prestamista que se consulte para tal fin.

Los préstamos a plazo más largos, se realizan considerando que se necesita el dinero de forma rápida para cubrir, por ejemplo, el pago de una contratación que no puede esperar o un equipo indispensable para el desarrollo de una industria u oficina, que se debe pagar de inmediato.

En los préstamos a largo plazo, se fija el mínimo y máximo a prestar, el plazo de devolución y la Tasa Anual Equivalente TAE, que nos indicará el coste real de la operación, en un período de 12 meses.

Adicionalmente, algunas entidades cobran gastos por gestión y solicitan los ingresos demostrables y estables, el TIN (Tipo de Interés Nominal) y TAE, los cuales se calculan de forma personalizada. Del resto, exigen muy poca documentación.

Resumiendo

Teniendo en cuenta todos los factores nombrados con anterioridad, está claro que no puedes equivocarte siempre y cuando tengas siempre presente que lo importante es centrarse en elegir aquel préstamo online que se adapte mejor a tus necesidades económicas.

No debemos dejarnos llevar por la facilidad de poder comprar con un límite amplio sino teniendo presente que deberemos devolver lo que gastemos, no es algo que nos regalen para siempre, por lo que no podemos gastar sin consecuencias ni sin pensar.

Por último, no podemos obviar algo muy importante y es que siempre debemos informarnos de todas las opciones que tenemos a nuestro alrededor antes de elegir una, así siempre tendremos claro que hemos elegido la mejor.