Productos de belleza que están de moda

Lista de los más populares

Seguramente antes de que termines de leer esta lista de esenciales de belleza, ya estarás enamorada de uno o más productos. Y no es de extrañar que sean los mejor valorados y más comprados por su relación calidad-precio.

Sérum de vitamina C

Todos los dermatólogos están de acuerdo en que los dos ingredientes más esenciales para el cuidado de la piel son la vitamina A por la noche y la vitamina C durante el día, a pesar de la difícil síntesis de esta última en productos cosméticos. A partir de ahí, este sérum se ha convertido en uno de los artículos más populares.

Su fórmula, creada por Florence Bio Comesi, también contiene vitamina E y ácido hialurónico, ambos fundamentales para hidratar la piel.

Espray todo en uno

Restaurar el cabello dañado y seco. Agrega brillo y maneja la invasión. Es una protección térmica eficaz. Añade sedosidad y suavidad. Protege el color y lleva filtros UVA y UVB. Permite el cepillado y el manejo de la plancha.

El efecto es increíble. Y mantiene el peinado por más tiempo. Todo esto es lo que promete el producto de primer nivel Revlon Professional Tratamiento Uniq One Classic 150 ml. Estamos hablando de una botella de spray equipada con pulverizador que sirve como tratamiento de spa de lujo en el hogar.

Limpiador facial

Hay tres pasos en la rutina de belleza: limpieza, tonificación e hidratación de la piel en ese orden. Pero si la primera no va bien y usas el producto adecuado, las demás no tendrán el mismo efecto porque las cremas no hidratan igual sobre la piel pura.

Debido a esto, los dermatólogos insisten constantemente en la importancia de eliminar la impureza facial a diario, si no antes de acostarnos, incluso si no hemos usado maquillaje. Uno de los limpiadores faciales más populares, Neutrogena Hydro Boost Gel of Water se encuentra entre los 4 mejores productos de belleza y tiene una agradable textura de gel que se enjuaga fácilmente cuando entra en contacto con el agua.

Champú reductor de canas

Una de las curiosidades que se cuelan en esta lista es este champú destinado a los hombres. Control GX promete reducir gradualmente las canas en función del interés del usuario. Y está claro que funciona, a juzgar por las ventas y los comentarios. Tan sencillo como lavarse el pelo regularmente y conseguir un resultado natural. Se aconsejan hacer esto más en cabellos oscuros que en cabellos claros.

Mascarilla de leche de cabra

Como hemos dicho anteriormente, el cabello es uno de los accesorios que más cuidamos, y una vez más, un producto de la firma polaca Ziaja para el armario femenino que cuesta menos de cinco euros se sitúa entre las diez prendas más demandadas. Los usuarios destacan que el olor es realmente agradable y que con una pequeña cantidad es más que suficiente.

La empresa polaca especializada en productos farmacéuticos y cosméticos elaborados con ingredientes naturales lanzó en 2018 su primera línea. Una sustancia que solo se utiliza en la industria de la belleza que ayuda a reparar y regenerar el cuero cabelludo hidratándolo. Mejora la flexibilidad, minimiza las arrugas y estimula la producción de colágeno y elastina.