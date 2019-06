¿Publicidad engañosa en casinos online?: Cónoce cómo la Comisión Europea la combate

En su último informe, la Comisión Europea (CE) analizó a los organismos reguladores de distintos países y la labor que realizan para el cumplimiento de las leyes estatales de juego online.

Dentro de estas 167 páginas se destaca el papel desempeñado por la Dirección General Online de Ordenación del Juego (DGOJ), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda en España, cuya función es regular, supervisar y sancionar las actividades lúdicas en el sector estatal.

¿Por qué se resalta la labor del DGOJ?

Básicamente porque cumple con los objetivos reglamentarios que ha establecido la CE. Como se muestra en la página de casinos.com.es, estos tienen que ver con aspectos como la lucha contra la adicción al juego. Este punto es considerado un asunto de salud pública, y que año a año se ha elevado y cada vez perjudica más a menores de edad que a los adultos.

Otro punto que la institución legislativa toma en cuenta es la protección de menores y protección al consumidor. Si bien lo primero es muy difícil de regular, en lo segundo ha habido avances importantes.

En el 2014 la Comisión Europea anunció que los juegos ‘’free to play’’ con micropagos califican como publicidad engañosa. Esto se debe al uso incorrecto de los términos ‘’free’’, o ‘’gratis’’, ya que todo juego involucra micropagos, sean o no opcionales.

Gracias a este tipo de parámetros establecidos diversas entidades reguladoras de los países pertenecientes a la Unión Europea, han podido cumplir una función eficaz frente a la competencia desleal de diferentes marcas o sitios web.

Y es que diversos estudios han demostrado la vulnerabilidad del internauta frente a publicidad o marketing mal direccionado. Por ejemplo, según el ‘’"Estudio de comportamiento en publicidad y prácticas de marketing en medios sociales en línea", realizado por la CE, un tercio de los usuarios no identifica la publicidad engañosa en plataformas digitales.

La DGOJ viene realizando un trabajo admirable respecto a la lucha contra las prácticas desleales que se encuentran en el segmento comercial de entretenimiento.

Esta institución ha logrado que España cuente con los mejores casinos en línea. Debido que gracias a sus acciones se estableció un marco legal eficiente para que la oferta de juegos de azar en línea cubran la demanda solicitada, sin exponer a los usuarios a estafas.

Por otra parte, la lucha contra el lavado de dinero y cualquier forma de organización criminal es una pugna pendiente. En este punto se busca acabar con el contenido ilegal y prevenir el encubrimiento de fondos desconocidos.

¿Qué otras prácticas ilegales combate la CE y la DGOJ?

La CE analiza ciertos aspectos más a detalle. Uno de ellos es la cantidad de bloqueos de sitios webs no autorizados. Muchos países de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) siguen este procedimiento (Francia, España, Italia, Portugal, etc), sin embargo, existe otra importante cantidad que no realiza esta labor (Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, entre otros).

Si bien el bloqueo es útil contra las páginas web fraudulentas, las aplicaciones móviles no se veían afectadas. Por este motivo, los entes reguladores de cada país tuvieron que “acudir” al mercado de apps para solicitar la eliminación de programas informáticos no autorizados.

En cuanto a las sanciones, la DGOJ castiga con elevadas multas a aquellos sitios web que incumplen con la normativa. Pese a los notables avances, aún existe mucho trabajo qué hacer en el ámbito del juego online. Por ejemplo, el sector privado se encuentra a la espera de la Ley de Publicidad.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha considerado la regulación de la publicidad en juegos de azar y apuestas online como una de sus propuestas principales dentro de su programa electoral. Posiblemente, esto sea una señal que existe un interés por parte de la política nacional en resolver este vacío legal.

Tener un control de las estrategias comerciales de este mercado implica un trabajo constante. Esto requerirá atenciones específicas por parte de las entidades reguladoras y la autorregulación de los operadores de juego. Claramente, es imprescindible llevar a cabo un trabajo articulado para brindar condiciones óptimas a los usuarios.