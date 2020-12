"Los purificadores de aire basados en luz ultravioleta, como Respirae, no solo es efectiva contra el coronavirus sino contra futuras pandemias"

Antes de nada. ¿Qué es Respirae?

Respirae es un Purificador de Aire germicida, que desinfecta el aire de virus, bacterias y demás microorganismos presentes en el aire.

¿Qué tiene Respirae que no tengan otros purificadores de aire?

Respirae basa su efectividad (superior al 99,99%) en la luz ultravioleta como principal activo en lugar de como complemento. Su gran potencia hace que no necesite filtros para ser efectivo y poder así acabar con los patógenos.

¿Por qué los purificadores con tecnología luz ultravioleta UV-C son mejores que los de filtros u ozonos?

Los filtros capturan físicamente los contaminantes y los eliminan del aire al quedar atrapados acumulándose en los filtros, que deben sustituirse periódicamente. Por su parte, los generadores de ozono eliminan los contaminantes del aire, pero deben ser utilizados por profesionales, al tratarse de una sustancia química peligrosa que no puede usarse en presencia de personas.

Los sistemas basados en luz UV-C, como Respirae, eliminan en lugar de acumular los microorganismos, y tienen menos mantenimiento al no depender de filtros. Por otro lado, al no emitir ozono ni ningún químico, ni radiación Ultravioleta C al exterior, hace que sea totalmente seguro su uso en presencia de personas.

Respirae fue diseñado durante la pandemia. ¿Seguirá valiendo cuando haya vacuna?

La luz Ultravioleta C, también conocida como luz germicida, no solo es efectiva contra el coronavirus, si no que ataca al ADN de virus, bacterias y mohos, sirviendo también para desinfectar el aire de otros patógenos, ya sean aquellos de futuras pandemias como el ya recurrente virus de la gripe estacional.

¿Es válido para todos los espacios cerrados o es más eficaz en algunos que para otros (casas mejor que restaurantes, oficinas mejor que hoteles...)? ¿Dónde está especialmente recomendado su uso?

Sirve para cualquier espacio de hasta 50m2, a partir de ahí sería recomendable la adquisición de un segundo. Se aconseja sobre todo para cualquier espacio interior en el que vayan a estar presentes o hayan estado no convivientes. Esto es, desde restaurantes, oficinas, locales comerciales, hoteles, pero también para hogares, si como en estas fechas, tenemos planificado juntarnos con gente que no forme parte de la unidad convivencial.

¿Es seguro su utilización con seres vivos? ¿Por qué?

Es totalmente seguro, ya que la luz UV-C que se encarga de eliminar los patógenos no sale al exterior del Respirae, y no suelta ozono ni ningún otro químico.

Para hacernos una idea, en su interior es como una especie de laberinto. El aire puede circular y llegar a la cámara, donde recibe la luz Ultravioleta, y después salir, pero la luz, que viaja de forma perpendicular (como cuando tapamos una linterna con la mano), no puede salir.

¿Cuánto cuesta un Respirae? ¿Dónde se pueden encontrar?

Ahora está vigente la promoción de lanzamiento y se puede conseguir en www.respirae.com, por solo 249€, con IVA y gastos de envío incluidos.

¿Cuáles son los consejos para el mantenimiento de Respirae? ¿Qué hay que evitar hacer para que se rompa?

La lámpara de Respirae tiene una vida útil de 9.000 horas, esto es, entre 3 y 4 años funcionando de manera continua con un uso habitual de comercio u oficina. Esto no quiere decir que a las 9.000 horas deje de funcionar, si no que empieza a perder eficacia y, por tanto, se recomienda el cambio de lámpara (lo puede hacer uno mismo en su casa).

Aparte de eso, es tener las precauciones que a todos nos dicta el sentido común de: evitar los golpes y/o caídas, no acercarlo al fuego ni a temperaturas extremas, que no se moje...

Ahora que se acercan las Navidades... ¿ayuda a minimizar los riesgos en espacios cerrados o es aconsejable que se ventile también el espacio?

Todo aquello que, como Respirae, ayude a reducir la concentración de aerosoles, es una capa de protección bienvenida.

Para lograr la reducción de aerosoles, hay dos vías complementarias:

Reducir la liberación: Mediante el uso de mascarilla, hablar menos y/o más bajo, reducir el número de personas, estar en espacios amplios, reducir el tiempo en interiores, etc.

Aumentar la limpieza del aire: Ya sea mediante la ventilación, con purificadores como Respirae o una mezcla de ambos.

Podemos imaginarnos la formación de aerosoles, por un supuesto asintomático, como una persona fumando y soltando humo, que se va acumulando en un recinto cerrado y un purificador como un aparato que va eliminando ese humo. Todas las acciones para reducir la concentración de ese humo (ventilar y purificar/desinfectar) son bienvenidas, y al menos es recomendable usar una de ellas, mediante purificadores de aire si por climatología u otras circunstancias no se puede ventilar en condiciones.

Aseguran que tiene un diseño minimalista y que se puede integrar fácilmente en cualquier decoración. ¿Tienen intención de hacer más modelos?

Ahora mismo hay disponible un único diseño funcional, con tres acabados estéticos: blanco, negro y madera.

La intención en un futuro es poder diseñar nuevos modelos que sirvan para mayores superficies, incorporen nuevas funcionalidades y/o diseños adaptados a nuevos espacios, etc.

¿Algo que quieran reseñar?

Respirae nació como la forma de aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el COVID, pensando en un uso simple y eficaz que pudiera ser ampliamente utilizado para limpiar el aire en interiores. Nos gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía para continuar con las buenas prácticas que ya todos hemos interiorizado (entre ellas el lavado de manos, uso de mascarilla y distancia), y poder poner todas las medidas de seguridad posibles para evitar contagios y cuidar de nuestra salud. Todas las medidas suman.