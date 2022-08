¿Qué es la publicidad agresiva?

Algunas tácticas de publicidad agresiva son el email marketing, las llamadas telefónicas ofreciendo productos o servicios, las ventanas de publicidad emergente, los descuentos, etc. Tal vez, el reparto de folletos es el ejemplo más clásico. Para llevarlo a cabo, lo ideal es contar con los servicios que ofrece una empresa de reparto de publicidad. La idea es que los folletos, catálogos o material publicitario sea entregado a las personas, sin que estas personas lo busquen.

Características de la publicidad agresiva

La designación de “publicidad agresiva” acarrea un sesgo negativo. No obstante, no es una estrategia de marketing mala por sí misma. En realidad, es una manera de darse a conocer en el mercado. Tal vez, lo criticable es que haya empresas que abusen de esta publicidad. Las personas se pueden sentir incómodas ante el bombardeo de publicidad. No obstante, si se hace de manera correcta logra excelentes resultados.

● El mensaje que envía es directo, no anda con rodeos.

● No trata de captar al cliente potencial lentamente, sino de convertirlo rápidamente en comprador.

● No es marketing de atracción, sino de abordaje. El cliente recibe la publicidad aunque no la esté buscando. Por ejemplo, cuando recibe un email marketing o le entregan un folleto publicitario.

● Suele estar acompañada de un mensaje visual muy fuerte y de imágenes contundentes.

● Se dirige hacia los “puntos de necesidad”. Por ejemplo, una empresa de productos para adelgazar insiste en que las personas están por encima de su peso ideal y las exhorta a adelgazar con urgencia.

● Trata de generar “urgencias”. Tal es el caso de los descuentos para los primeros 10 compradores o la promesa de hacer sorteos para quienes hagan cierta compra, pudiendo llevarse un producto extra.

La publicidad agresiva trata de convencer, aparecer de improviso e incluso, lograr que una persona compre algo que no tenía pensado adquirir. En esto último, se diferencia mucho del marketing de atracción. Se trata de un tipo de publicidad que no “ofrece un producto”, sino que convence a las personas de que “requieren comprarlo”. Por lo tanto, es perfecta para esos nuevos productos que aparecen en el mercado y aún no tienen un nicho de compradores.

Ventajas de la publicidad agresiva en el buzoneo

El envío de folletos y de publicidad en general a los buzones es una eficiente estratagema de publicidad agresiva. No es casual que se siga practicando, aun cuando se prefieran otros métodos como el email marketing. Se trata de un modo de distribución y publicidad que ofrece las siguientes virtudes:

Es de bajo coste

Ya que los folletos son de pequeño formato, además de imprimir en grandes cantidades. La distribución es bastante sencilla, llegando a una amplia cantidad de personas con una inversión mínima.

Permite segmentar de acuerdo de muchos criterios

Esta segmentación se realiza en base a ciudades, distritos, barrios, etc. En buena medida, la logística de distribución de la publicidad conlleva a realizar esta segmentación.

El cliente recibe algo tangible

No es algo abstracto como sucede por Internet. La persona debe retener la información en la memoria o anotar. En este caso, la publicidad ofrece algo físico.

No depende de servidores web

El mensaje no es bloqueado como spam y no influyen factores tecnológicos. Es de gran comodidad para mantener comunicación constante con clientes potenciales. No hay que olvidar que redes sociales, página web y otras plataformas suelen estar dominadas por empresas grandes.