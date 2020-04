El queso, un alimento que nunca falta en la cocina

"Bebe vino y come queso y llegarás a viejo", dice el refrán. Y es que ¿quién no tiene un trocito de queso en la despensa de la cocina por si acaso? El queso, además de ser un alimento muy saludable, es un buen complemento combinable en cualquier ocasión.

Está fabricado de tal manera que tiene capacidad para aguantar en el tiempo aunque no hayas empezado a consumirlo. Solo tienes que conocer cuál es la mejor temperatura, lugar y estado de conservación para seguir disfrutando de su sabor.

No es por ser maniáticos, sino que existe tanta variedad en el mercado que no todos los métodos valen para todos los quesos. Nosotros te vamos a contar algunos secretos. Por ahora no tenemos más espacio, pero si quieres ampliar tus conocimientos sobre este completo producto gastronómico, la web de Quequesos te surtirá de quesos y de muchas ideas culinarias que puedes llevar a cabo con este fantástico producto.

Ahora que estamos en época de confinamiento y pasamos más tiempo en el mundo online, puedes echarle un vistazo y, ¿por qué no? Lanzarte a probar algunos de sus productos y recetas.

¿Cuál es el mejor envase para conservar un queso?

Un buen queso siempre será un buen queso y la combinación con otros alimentos —pan, frutos secos, frutas, patés, embutidos, entre otros— es tan amplia que tienes tantas opciones (o más) como días tiene el año. ¿Preparado para conocer más?

A la hora de organizar la mesa, tienes que tener en cuenta que el queso será el elemento estrella. Da igual si vas a preparar una tabla con un mix de diferentes tipos de quesos como aperitivo; si quieres que sea parte de un plato o de un postre. Lo que tienes que tener en cuenta es su estado de conservación.

Lo primero que tienes que saber es que no todos los quesos necesitan frío. Hay muchos que sí, pero otros pueden estar perfectamente fuera del frigorífico y no les pasará nada.

Evita por todos los medios dejarlo en el plástico donde venía envasado cuando lo compraste. De hecho, envoltorios como el papel film no es lo mejor puedes usar. En el caso de que no tengas otra cosa a la mano, intenta no apretarlo demasiado al envolverlo. Déjalo más bien suelto. El queso tiene que transpirar para no "sudar" y crear hongos, ya que llegados a este punto poco más puedes hacer después.

El mejor material es el papel encerado. Es un papel vegetal o sulfurado que tiene una fina capa de cera que ayuda a mantener un buen estado de conservación. Si estás muy concienciado con el medio ambiente, puedes optar por usar envases reutilizables fabricados con algodón encerado.

El queso es sabor, experiencias, describen momentos que nos acompañan. En España hay poca costumbre quesera pese a estar muy cerca del país que más quesos produce a nivel mundial —Francia— con un total de casi 400 variedades, según la región. Así que anímate a sumergirte en este mundo y ¡cuidado!, dicen que son adictivos.