¿Quiénes apuestan en casinos online en España?

El mundo está cada vez más digitalizado, hoy en día se pueden hacer muchas cosas por Internet cuando hace tan solo unos años había que hacerlas de forma física. Esto no solo permite ahorrar mucho más tiempo, sino que las opciones entre las que elegir, para prácticamente todo, son casi infinitas. El mundo digital hace la vida diaria más fácil, y hasta los expertos financieros ya hablan de que la digitalización podría ser vital en la desaceleración que parece acechar al planeta.

Y es que la mayoría de industrias han tenido que adaptarse al proceso de digitalización, lo que ha llevado al crecimiento de algunas de ellas. Un buen ejemplo es el mundo de los juegos de azar: con la aparición de los casinos online tanto para los juegos de azar como para las apuestas deportivas, cada vez hay más gente que se anima a probar o a jugar de forma más continuada desde casa, pues resulta mucho más cómodo. Además, la llegada de casinos online en España ha hecho evolucionar el perfil del jugador, que se ha rejuvenecido.

El perfil de jugadores en los casinos online

La Dirección General de Ordenación del Juego tiene datos oficiales sobre el perfil de los jugadores en los casinos en línea, es decir, qué tipo de personas suelen jugar digitalmente. En los casinos tradicionales el perfil predominante era el del hombre por encima de los 45 años. Sin embargo, en los casinos digitales el perfil es más joven. En concreto, el 85% de los jugadores son hombres, mientras que del total de jugadores más del 80% tiene una edad entre los 18 años y los 45 años. Por tanto, solo el 15% de los jugadores son mujeres.

El gasto medio neto de los hombres se sitúa ligeramente por debajo de los 500 euros, mientras que las mujeres están ligeramente por encima de los 100 euros: una diferencia notoria. Los jugadores que tienen entre 35 y 45 años gastan más que los que tienen entre 18, la edad mínima para jugar en un casino, y 34 años. Esto es así porque los más jóvenes tienen trabajos más precarios o llevan menos tiempo en el mercado laboral. Los jugadores de mayor edad, por lo general, presentan más estabilidad laboral.

Hay casi un millón y medio de usuarios activos, lo que pone de manifiesto que los casinos online no han parado de crecer desde que aterrizaron en España. La mayoría de estos jugadores prefieren decantarse por las apuestas, que cuentan con más de un millón de usuarios; mientras que cada vez son más los que se animan a probar el bingo, quizá por su similitud al tradicional juego de mesa.

¿Qué problemas puede traer el juego?

Hay dos problemas que pueden surgir cuando se decide jugar al azar o apostar a través del ordenador o de un dispositivo móvil. Aunque, por suerte, ambos pueden evitarse y tienen solución.

Elige un casino online de confianza

Es difícil toparse con un casino online que no esté regulado y que esté al alcance de cualquier usuario de Internet. Pero para evitar caer en algún tipo de engaño o trampa, lo mejor es echar un vistazo a páginas web como Casino Professor que se encargan de analizar casinos en línea, a través de reseñas con información detallada sobre todos los casinos regulados y legales en España.

Antes de la regulación en el 2011, el mayor inconveniente para los jugadores de casino era cómo elegir casinos de confianza. En ese entonces, abundaban los casinos con licencia en países como Curazao que ofrecían sus servicios en España pero que no pagan impuestos en el país. Por esta razón, tras la regulación, crecieron las listas de casinos y con ellos la confianza.

Hoy en día España es un mercado maduro, en el que los jugadores se toman el tiempo de investigar antes de elegir. Es decir, de hacer un análisis sobre los mejores casinos online en España, aquellos casinos que cumplen con las leyes necesarias del organismo que regula el juego en España, la DGOJ. Casinos que promuevan el juego justo y responsable y que, por lo general, operan en más países de la Unión Europea.

Adicción al juego

Desafortunadamente no todo está bajo el control de las personas y a pesar de jugar en un casino seguro puede surgir otro problema: la adicción al juego. Las personas que se encuentren en esta situación deben pedir ayuda a un profesional para manejar la situación con la ayuda adecuada. Para evitar volverse adicto al juego y no llegar al punto de necesitar la ayuda de un especialista en adicciones lo mejor es ponerse un límite y no superarlo.

Como norma general, nunca hay que jugar o apostar un cantidad de dinero que lleve a la persona a tener que privarse de necesidades básicas. Ni tampoco llegar a tener ninguna sensación de dependencia, para lo que habrá que estar atento en caso de cualquier indicio para seguir un tratamiento si es necesario.