La raza Pastor Suizo: un perro fiel, cariñoso e inteligente

Es muy fácil enamorarse de cualquier raza de perro que sea sociable, pero el pastor suizo atrapará el corazón de cualquier miembro de la familia que conviva con él. El aspecto físico recuerda al del pastor alemán y el carácter también, son perros fieles y siempre están atentos a los llamamientos que les hagas.

El vídeo del día El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

Para saber más información de cualquier raza de perro, ya sean consejos a seguir o cómo alimentar de la mejor forma a nuestra mascota, en DogsPlanet tendrás lo que necesitas saber para sus cuidados y atención.

¿Por qué elegir a un Pastor Suizo como nuestra mascota?

Estos peludos se han utilizado siempre para cuidar del ganado, por lo que son muy protectores, a la vez que atentos. Son sociables no solamente con los humanos, sino también con perros de otras razas convivan o no con ellos.

Esta raza no tiene por qué tener un espacio de gran extensión para estar a gusto, sino que pueden adaptarse a vivir en cualquier piso y acostumbrarse. Lo ideal sería que tuviera alguna zona exterior para que nuestro perro esté en perfectas condiciones y pueda correr para desahogarse.

Para los pastores suizos no hace falta mucho tiempo, ya que son muy obedientes e inteligentes y están disponibles para ayudar o hacer juegos educativos en cualquier momento que se les llame.

A pesar de que son muy dóciles y protectores, debes tener en cuenta que es una raza que requiere de mayor dedicación acorde con la energía del perro, ya que suelen necesitar bastante actividad física. Lo conveniente es que al menos pasees unas tres veces al día si van a ser recorridos cortos, de unos quince minutos o dos veces en un paseo largo.

Rasgos emocionales de esta raza

Un aspecto característico de los pastores suizos es la timidez que tienen en un principio, así como cierta desconfianza ante personas extrañas. Para evitar este tipo de comportamiento a la hora de la socialización, es conveniente que desde que los perros de esta raza son cachorros, la familia lo acostumbre a relacionarse tanto con otros perros como con otras personas que no haya visto antes; de manera que relacionarse con desconocidos no le resulte raro y no tenga miedo a acercarse a ellos.

Debido a la gran demanda de entretenimiento y juegos, esta raza canina suele hacer alguna que otra trastada con objetos que haya a su alrededor si no le prestas la atención que merece. Si llegan a sentir la soledad, lo más probable es que se aburran y se entristezcan, por lo que buscan nuevas formas de diversión. Además de este comportamiento, también suelen liberar energía ladrando sin parar, por lo que debes hacerle caso y tenerlo en cuenta para la rutina diaria.

Si buscas una mascota canina, cariñosa, atenta y juguetona, la raza del pastor suizo aportará diversión y energía a tus días. Es conveniente que tengas en cuenta que necesitarán tiempo, cuidados y dedicación diaria en algunos momentos para dar varios paseos amplios y a ser posible de larga duración.