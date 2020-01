Rebajas 2020: guía para aprovecharlas sin gastar de más

Ahora que finalizan las fiestas de Navidad y empieza la vuelta a la rutina, nos encontramos en un período muy importante para todos los comerciantes. Este periodo coincide con las famosas rebajas de enero. Ya sean rebajas para pequeños electrodomésticos, ropa o las rebajas de un outlet de sofás, durante la duración de las rebajas, los comerciantes aprovechan estas fechas para rebajar todos sus productos y aumentar así sus ventas.

Como consumidor, sabemos que a lo largo del año no solo tenemos dos épocas de rebajas (enero y julio) sino que también existen otras fechas de descuentos como puede ser el Black Friday, el día sin IVA, la semana fantástica, etc. Pero debemos saber que estos días o semanas puntuales no pueden compararse con el período de rebajas ya que el efecto y los descuentos no serán los mismos. A continuación te vamos a exponer las diferencias entre un período de rebajas y las ofertas puntuales que hay a lo largo del año para que puedas tomar las mejores decisiones como consumidor.

Rebajas de invierno y verano frente a días de descuentos

Tanto si se trata de una tienda online como de una tienda física, las empresas cuentan con diferentes periodos donde quieren dar salida a diferentes productos y aplican unos descuentos sobre ellos para que estos resulten más atractivos hacia los consumidores.

Sin embargo, lo primero que debemos saber es que el período de rebajas es un tipo de descuento totalmente diferente a cualquier promoción puntual que se pueda establecer en un comercio.

Un comercio solo puede tener dos periodos de rebajas, en enero y en julio. Su fecha de inicio y su fecha de fin depende mucho sobre todo de cada comunidad y también de cada comercio en concreto (ya sea online y offline). Por ejemplo en la Comunidad de Madrid las rebajas de enero van desde el 1 enero al 31 de marzo, mientras que en Cataluña van del 7 de enero al 6 de marzo. Fuera de estas fechas, ningún comercio puede poner promocionar un periodo de “rebajas” ya que este término está caracterizado por ser una época de descuentos entre esas fechas determinadas.

Si una empresa quisiera poner rebajas fuera de esas fechas tendría que llamarlo con otro nombre como pueden ser “el día sin IVA”, “Black Friday”, etc.

¿Por qué comprar en las rebajas?

La razón suele ser muy sencilla, el tipo de descuento cambia mucho frente a otro periodo.

Si queremos comprar un producto de precio elevado y necesario como puede ser por ejemplo la adquisición de un sofá, este tipo de decisión la basaremos en una serie de requisitos y características que tendrán que ser analizados con tiempo. Al tratarse de productos de elevado coste, el tiempo de decisión cambia.

Normalmente en los periodos cortos de descuentos como pueden ser el “Black Friday”, las tiendas no sacan todos sus productos con descuentos sino que o bien rebajan sobre productos que tienen en exposición, saldos, restos, etc., y siempre el tiempo es corto en ciertas ocasiones para poder tomar la decisión. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades en el periodo de rebajas, cuentas con al menos 3 meses con estos descuentos o incluso cada vez los descuentos son más altos conforme se va acercando su finalización.

Además, otro aspecto que no podemos olvidar son las tiendas de outlet. Una tienda outlet de sofás ya cuenta con precios muy bajos en el mercado por lo que en muchas ocasiones no hacen más promociones a lo largo del año. Sin embargo, el periodo de rebajas es un periodo en el que participan todas las empresas ya sean online o físicas y pueden conseguir ya no solo precios de outlet sino precio incluso mucho más bajos.

Si estás buscando un buen producto, aprovecha las ofertas de rebajas que encontrarás estos meses y no dejes escapar esta oportunidad.