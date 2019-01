Por qué la reforma de una vivienda hace que se revalorice

La reforma de una vivienda es la mejor solución para hacer un inmueble más confortable, sin embargo las consecuencias no son siempre para las personas dueñas de la casa, sino que son otros los que se benefician de la reforma.

Dependiendo del tipo de reforma, un inmueble puede llegar a valer hasta un 15% más tras reforma, simplemente cambiando elementos ya desfasados y optimizando su consumo energético.

Si cuentas con una empresa de reformas profesional capaz de ayudarte, la reforma de una vivienda puede llegar a ser la mejor inversión.

Qué debo reformar en una vivienda para aumentar su precio

Como decíamos, es importante cambiar todo el material que se encuentre deteriorado, pero si realizamos una reforma integral, podemos además intervenir en toras parte de la casa que, aunque no presenten un mal estado, pueden haber quedado obsoletas.

A continuación, repasamos las zonas que suelen necesitar una reforma en viviendas y consiguen que el inmueble se revalorice.

Cuartos de baño

Los baños pueden parecer secundarios, y sin embargo son fundamentales. Se deterioran con el tiempo, y no solo los sanitarios a la vista, también las instalaciones. Si quieres revalorizar de verdad tus baños instala sanitarios de lujo y renueva las instalaciones.

Cocina

El uso es lo que daña una vivienda, y una de las estancias que sufre un uso más intenso es la cocina. Instala dispositivos con un consumo de energía responsable y haz que tu cocina se vea nueva y habrás revalorizado tu vivienda.

Ventanas y perfiles

Y hablando de consumo responsable de energía, las ventanas y los perfiles en general, especialmente los que dan directamente al exterior, se pueden cambiar ahorrando hasta un 20% de energía mensual. Además, permiten que la casa adquiera una imagen más moderna.

Zonas exteriores

No toda la propiedad es la propia vivienda, si vas a afrontar una reforma integral no puedes olvidar la zona exterior, básica para que la primera impresión sea positiva. No lo dudes y reforma también el jardín y los equipamientos exteriores.

Estas reformas son las que elevan de forma inmediata el valor de una casa. A veces es difícil decidir qué reformas llevamos a cabo en una casa, sin embargo, cuando se trata de aumentar su valor, es preferible optar por los espacios indicados anteriormente, si bien es cierto que también podemos intervenir en salones, dormitorios, especialmente el principal, terrazas, garaje, bodega, etc. Cualquier reforma será bienvenida a la hora de incrementar el valor de una casa.