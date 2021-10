Reformas, mantenimientos y limpieza: los sectores de empresas que mejor sobrevivieron la pandemia

Ni que decir tiene que la pandemia ha supuesto un golpe de realidad para una importante parte de la sociedad española. Los distintos confinamientos domiciliarios que han tenido lugar desde marzo de 2020 han privado a millones de ciudadanos de disfrutar del buen tiempo que caracteriza a nuestro país.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Cada vez son más quienes se animan a poner a punto sus viviendas dado el elevado tiempo que pasan en ellas. Un ejemplo lo encontramos en las empresas de limpieza de canalones en Madrid, que han experimentado un aumento en su carga laboral. No obstante, no son las únicas. En este artículo vamos a repasar qué compañías se han sobrepuesto a la crisis económica.

En busca de sol y espacio

Teniendo en cuenta que la ciencia no descarta posibles epidemias en el futuro, numerosos españoles están solicitando una ampliación de sus terrazas. Tal es la demanda existente que el gobierno del País Vasco se ha comprometido a ayudar económicamente a aquellos residentes que se animen a reformar sus inmuebles con el fin de incorporar un balcón.

De acuerdo con el Decreto de Habitabilidad de dicha comunidad autónoma, los pisos de nueva construcción deberán incluir una serie de características, entre las que se encuentra la presencia de una terraza obligatoria de, como mínimo, 4 metros cuadrados. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el cerramiento de la misma corre a cargo del propietario.

Una de las empresas de cristales a medida nacionales que más éxito ha cosechado recientemente es Cristalium. Gracias a la labor desempeñada por sus decenas de profesionales, los madrileños pueden presumir de haber ganado espacio y horas de sol. Sin lugar a dudas, dos cualidades cuando menos importantes en plena pandemia y con el precio de la luz disparado.

Otros servicios infravalorados

Sin bien la enfermedad por coronavirus continúa protagonizando infinidad de titulares, no podemos pasar por alto un acontecimiento histórico que afectó con fuerza a la Comunidad de Madrid: el temporal Filomena. Dicho evento meteorológico sin precedentes también es responsable de que los vecinos de la capital se hayan animado a contactar con empresas de limpieza de canalones en Madrid.

La inminente llegada de precipitaciones al interior peninsular implica una amenaza para las edificaciones que carecen de un sistema de canalización que funcione a pleno rendimiento. Centenares de viviendas se vieron afectadas a comienzos de 2021 debido a la acumulación de nieve en él, aunque a veces basta con que llueva para que este comience a dar problemas.

El falso techo de aluminio es otra de las soluciones más populares a la hora de evitar la aparición de humedad en una determinada estancia del hogar. Los techos desmontables para baños son un ejemplo de resistencia, estética y, cómo no, limpieza efectiva. Además de prevenir el vapor de agua, gracias a ellos puedes ocultar elementos que estropean la decoración de tu domicilio, como es el caso de los aires acondicionados. Asimismo, el falso techo de aluminio posibilita un lavado más exhaustivo. ¡Todo ventajas!