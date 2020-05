¿Sabes cuáles son las reglas del póker?

El póker ha venido a convertirse sin duda alguna en el juego de cartas más extendido y más popular del mundo. Desde su origen y a través de los siglos se ha ido adaptando a las diferentes épocas sin que se haya alterado su estructura básica.

En todas las variantes existentes del póker hoy en día ha aumentado el favoritismo del público y atrae cada vez a más apostantes, gracias al auge del juego online. Pero además, muchos canales de televisión y páginas web suelen transmitir partidas de póker en vivo correspondientes a campeonatos nacionales e internacionales.

Aprender desde el principio

El clásico juego de póker es el de 5 cartas tapadas o ninguna carta descubierta sobre la mesa. Primero se reparten las cartas a los jugadores en el sentido de las agujas del reloj y luego viene la etapa de apuestas, que es el objetivo del juego.

El juego se basa en tener una de las combinaciones de cartas ganadora como el flush, el full o la royal flush, que ya se verá en qué consisten. Y es el primero en hablar el jugador mano quien puede empezar por establecer una cantidad de apuesta si así lo desea.

Los siguientes jugadores pueden igualar la apuesta o subirla y el que no quiera apostar puede abandonar en esa mano. Terminada la fase de apuestas, viene la del descarte. Cada jugador desechará las cartas que desee y pedirá la misma cantidad para tener 5 cartas de nuevo o puede que conserve las 5 cartas que recibió al principio.

Una nueva fase de apuestas se realiza de la misma manera que la anterior y la mano finaliza una vez que se han igualado las apuestas con los jugadores que quedan, se descubren las cartas y resulta ganadora la mejor combinación de cartas según las reglas del juego y que puede verse a continuación.

Combinaciones de las cartas del póker

De acuerdo a su valor, las combinaciones de las cartas de mayor a menor para ganar una mano son las siguientes:

Escalera real: 5 cartas consecutivas del 10 al As, de un mismo palo o color.

Repoker: si se juega con comodín, son 4 cartas del mismo número o letra, más ese comodín.

Escalera de color: 5 consecutivas cartas de un mismo palo o color.

Póker: 4 cartas iguales o del mismo número o letra.

Full: un trío y una pareja. Si se produce un empate, gana el trío y la pareja de valor más alto.

Color: 5 cartas de un mismo palo o color.

Escalera: a diferencia de la escalera de color, puede estar compuesta de cartas de diferente color o palo.

Dobles parejas: 2 parejas del mismo palo o color.

Pareja: 2 cartas iguales, aunque sean de diferente palo o color.

El As: viene a ser la carta más alta.

Las combinaciones de cartas en el póker son muy sencillas y solo se necesitan otras habilidades y destrezas para imponerse en el transcurso del juego con alguna de ellas.

Puede suceder que no sea la mejor mano la que resulte ganadora, puesto que con habilidad e incluso astucia un jugador puede imponerse haciendo creer a los demás que tiene la mejor mano y no ser así. Los otros se retiran o no van y gana con una combinación de valor inferior a la de los otros jugadores.

Variantes o tipos de póker

Con el tiempo han surgido variantes o modalidades que han ido ganando buena acogida de parte de los amantes del poker y, con estas, nuevas jugadas y nuevas emociones.

5 Card Draw, que es el tradicional, el que suele verse en las películas que se juega en las tabernas del lejano oeste estadounidense.

5 Card Stud, que es una variante del llamado póker descubierto. Los jugadores reciben otra carta descubierta y se apuesta, luego se realiza otra repartición de dos cartas con otra descubierta con otra apuesta. Al llegarse a las 5 cartas por jugador, cada uno tiene 4 destapadas y una tapada. Y gana el que al destaparse esa carta tapada tenga la mejor combinación. De haber un empate, ganará el que tenga la combinación con los palos más altos.

7 Card Stud, cuyas reglas son casi las mismas que el de la variante anterior, solo que al principio se reparten una tapada y dos destapadas. Se van haciendo las apuestas y al final cada jugador tiene 4 cartas descubiertas y 3 tapadas con 5 rondas de apuestas. De darse un empate, se tendrá en cuenta el valor de los palos según el siguiente orden: picas, corazones, diamantes o rombos y tréboles.

Póker caribeño, que es el más jugado en los casinos en físico y su gran diferencia con las otras variantes es que los jugadores juegan contra la banca, representada por un crupier en la mesa. Hay que decir que la manera de ganar es teniendo una mejor combinación que la banca.

A estas variantes se ha sumado el videopóker, que ha resultado de gran éxito, entre otros, del juego online en máquinas tragaperras, con la variante del 5 Card Draw. Y son muchos los casinos en los que se juega el póker online en vivo con un crupier y otros jugadores, también online.