Rehabilitación integral de una vivienda: claves para hacer un cambio radical

Seguro que más de uno habrá pensando alguna vez en rehabilitar por completo una vieja casa y transformarla en un hogar totalmente diferente. Una propiedad en el pueblo que hemos heredado recientemente, una oportunidad inmobiliaria a la que hay que hacerle un ‘lavado de cara’ en profundidad… las opciones pueden muchas y las ocasiones, únicas. Porque hacernos con una propiedad con un planteamiento algo antiguo, incluso obsoleto, pero con encanto y convertirla en una vivienda con personalidad propia es el sueño de muchos, para qué lo vamos a negar.

Además, si tenemos en cuenta que, hoy por hoy, el mercado inmobiliario está en continuo movimiento, más de uno está pensando en comprar una vivienda antigua y aplicarle una reforma integral para transformarla de arriba a abajo.

Pero, para evitar confusiones, hay que aclarar términos desde el principio ya que rehabilitar no es simplemente reformar. Con el fin de adentrarnos –sin perdernos por el camino- en tan apasionante aventura, nada mejor que contar con la ayuda de una interiorista experimentada en este tipo de proyectos como es Laura Yerpes, directora de un estudio de decoración e interiorismo con más de diez años de experiencia y con sede en Madrid y Valencia.

Tal y como nos comenta Laura Yerpes “cuando se inicia una reforma de una vivienda se pretende modificar su aspecto y mejorarlo sin cambiar radicalmente la estructura del mismo. Sin embargo, la rehabilitación integral de una vivienda supone un cambio totalmente radical para reparar y transformar lo que existe. Una rehabilitación integral implica un alto porcentaje de trabajo de demolición de paredes y tabiques: una destrucción del planteamiento y distribución original para construir un nuevo espacio adaptado, desde el principio, a nuestros gustos y necesidades y no al contrario”.

Restaurar una casa antigua es un reto apasionante que fácilmente puede transformarse en una auténtica pesadilla si no se cuenta con cierta experiencia en este tipo de proyectos. Por ello, Laura Yerpes nos recomienda contar con profesionales solventes de la decoración e interiorismo para sacar el máximo partido a un trabajo de esta envergadura.

Claves para emprender una rehabilitación integral de una vivienda

“En primer lugar” –nos aclara Laura Yerpes- “siempre recomiendo a mis clientes que investiguemos sobre la historia y el pasado de la vivienda en cuestión. Saber qué fue anteriormente y buscar su esencia puede ser una fuente de inspiración que nos indique qué tipo de materiales, por ejemplo, debemos emplear”. Emprender la rehabilitación de un espacio concebido para otros usos no es tarea sencilla: una antigua imprenta que se convierte en un amplio loft, una masía dedicada al cultivo que se transforma en una casa rural repleta de encanto… respetar la autenticidad del espacio nos permitirá acertar con el proyecto de rehabilitación integral que emprendamos.

Sin embargo, ser auténticos no significa no ser únicos y dejar nuestra propia huella. “Cuanto más sepamos de la esencia del proyecto y de las necesidades y gustos de sus nuevos dueños más fácil es encontrar el punto exacto de la rehabilitación que tenemos que emprender” –dice Yerpes- “coherencia y equilibrio nos permitirán dar con las claves de una rehabilitación perfecta. Porque no se trata de replicar el estilo anterior, ni mucho menos, sino establecer un punto de partida desde el que arrancar: aportar nuestro propio estilo y los nuevos avances y tecnologías en domótica pueden ser todo un acierto si se saben aplicar correctamente.”

Equilibrio entre lo nuevo y lo viejo

Tras años de experiencia trabajando desde su estudio, Laura Yerpes apuesta por tratar de restaurar piezas que son peculiares y únicas que aportan fuerza al proyecto, carácter y estilo. Saber combinar todas esas características nos permitirá disfrutar de una casa irrepetible y con alma. Porque, tal y como ella misma señala, “no es necesario replicar lo antiguo, se pueden crear nuevas piezas que aporten personalidad y que creen un estilo elegante en el que se destaque más la belleza de todo el conjunto.”

“Sin duda es una aventura apasionante que conviene llevar a adelante con ayuda para no morir en el intento” –aclara Laura- “hay muchos factores a tener en cuenta y muchos detalles que pueden hacernos perder un tiempo y un dinero valiosísimo. Combinar los diferentes elementos que intervienen en una rehabilitación integral es como un gran juego, un enorme puzzle en el que hay que encajar un montón de piezas: hallar el perfecto contraste equilibrado, aplicar un idóneo lujo contenido, diseñar un proyecto perfectamente personalizado y adaptado a los gustos de los dueños, encontrar la esencia del espacio… Es un apasionante laberinto en el que puede ser muy fácil perderse. Por eso” –finaliza Laura Yerpes- “contar con la ayuda de un interiorista en el que confiar para guiar el proyecto y llevarlo a buen puerto sale, sin duda, rentable.”