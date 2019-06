Renovar Carnet de conducir en Tenerife

Ir a Tráfico, a la DGT, es algo que nadie quiere hacer. El problema son las largas colas que se forman allí, que parecen no acabar mucho. Y no importa que tengamos una cita previa que hayamos conseguido hace meses; la cita tan solo hará que nos atiendan, pero no agilizará el tiempo que estamos allí.

Seguro que no es la primera vez que vamos y tenemos que perder toda la mañana hasta solucionar el problema

Uno de los trámites más comunes que hacemos en Tráfico es el de renovar el Carnet de conducir. Sin embargo, hay una manera de ahorrarnos todas estas colas, y es que existen empresas especializadas que nos lo ponen todo más fácil.

Aquellos residentes en Tenerife pueden dejarlo todo en manos del Centro de Reconocimiento Olímpico. En este centro podemos gestionar todo lo relacionado con la obtención, renovación y canje de los diferentes permisos de conducción (permiso, A, B, C, D y E). Además, nos garantizan la máxima rapidez y eficacia durante el proceso.

¿Quieres saber todo lo que hace falta para conseguir la renovación del carnet de conducir al instante? En las siguientes líneas te damos toda la información que buscas.

Documentación necesaria para renovar el carnet de conducir de inmediato

No solo se acabó eso de tener que hacer cola en tráfico, si no que te tendrás que ahorrar rellenar cualquier tipo de documento de la DGT (Si acudieras a la jefatura de Tráfico, tendrías que estar rellenando el impreso oficial). Tan solo tendremos que llevar esto:

-Nuestro DNI original: Es importante asegurarse de que se encuentra en vigor ya que, de lo contrario, no podremos renovar el carnet.

-Permiso de conducir anterior: En el caso de que estemos hablando de una renovación o de un canje.

Es posible que te preguntes si hace falta llevar o no fotos para hacer este trámite. Sí que se necesita, aunque no nos tendremos que complicar la vida, acudiendo a un fotógrafo para que nos las haga. En el Centro de Reconocimiento Olímpico nos las harán de forma gratuita.

Ventajas de renovar el carnet de conducir en el Centro de Reconocimiento olímpico

Máxima comodidad

El centro nos pone las cosas fáciles: nos evita las largas colas en correos y simplifica los trámites (incluso hasta las fotografías nos las hace allí). No necesitaremos toda la mañana para terminar el proceso.

Una vez que esté todo, recibiremos cómodamente l permiso por correo, sin perder más tiempo del necesario.

Ellos se encargan de todo

Una vez que nos hayamos presentado allí, y presentado la documentación correspondiente, ellos se encargarán de hacer cualquier tipo de gestión relacionada, tramitando y renovando el carnet de conducir al instante.

¡Y ahora también abren los sábados!

Para facilitar la renovación a aquellas personas que no puedan acudir al centro entre semana, el centro también ha decidido abrir los sábados, en horario de 8:00 a 14:00.

Esta es la forma más sencilla de proceder con la renovación del carnet de conducir.