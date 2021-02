¿Sabes cómo ganar dinero fácilmente desde tu smartphone?

Los tiempos cambian. Estamos viviendo una transición económica histórica con el auge de fenómenos como el teletrabajo, el e-commerce, las criptomonedas y el cloud, y hay mucho dinero en juego que puede pasar a tu bolsillo si sabes jugar bien tus cartas. Si quieres sacarle el mejor partido a tu smartphone y engrosar un poco más tu cuenta bancaria, estas son las principales apps y tendencias que debes tener en cuenta.

1. Las apuestas digitales

Las apuestas digitales han revolucionado el mundo de los casinos y los corredores de apuestas. Se acabó aquello de tener que ir al hipódromo para apostar por un caballo, o tener que vestirse de gala para poder jugar a la ruleta. Las apuestas online cuentan con las mismas garantías que todos los centros de apuestas físicos, más la conveniencia de poder gestionarlas desde cualquier parte. ¡Y, además, son muy divertidas! Aquí encontrarás las mejores casas de apuestas deportivas Perú, donde vas a poder obtener grandes ingresos a poco que tengas experiencia en algún deporte popular y tengas claro el resultado probable de un partido de fútbol o de una carrera de motociclismo. ¿Tienes claro que el Espanyol va a perder contra el Real Madrid? ¡Pues apuesta! Enseguida verás tus deportes favoritos de otra forma, y te resultarán muy dulces los euros extra a final de mes.

2. El boom del Bitcoin

¿Será este el gran año del Bitcoin? Todo apunta a que sí, o, al menos, un año en el que definitivamente merece la pena invertir en la reina de las criptodivisas. A mediados de febrero, el Bitcoin superaba el valor de 50.000 dólares por unidad, y su escalada continúa. Ningún activo ha tenido los retornos de inversión tan espectaculares que está ofreciendo el Bitcoin desde que fue creado, y eso ha hecho que no pase desapercibido para nadie. Elon Musk anunciaba hace unas semanas la compra de 1500 millones de dólares en Bitcoin por parte de Tesla Motors, y la propia Master Card ha anunciado que tiene previsto integrar el Bitcoin en su sistema de pagos global. Parece claro que quienes inviertan en Bitcoin tendrán las ganancias aseguradas: la pregunta es, ¿cuánto quieres ganar tú?

3. Las encuestas online

Si en cambio prefieres optar por un método de ingresos de perfil más bajo, siempre puedes aprovechar las encuestas online. Hay muchísimas apps donde te pagarán por responder a encuestas que son parte de estudios de mercado o de investigaciones académicas. Se trata de una actividad que solo te tomará unos minutos al día –perfecta para cuando estés en el bus o en la sala de espera del dentista–, y a cambio tendrás unos euros que siempre vienen bien a final de mes. También puedes aceptar pagos en forma de descuentos, cupones o incluso productos, que con frecuencia son más generosos porque son cortesía de la marca patrocinadora. No está mal, ¿verdad?

4. Los riders

Quizá lo tuyo no sea tanto lo de invertir en Bitcoin como lo de ganar dinero a la vieja usanza. Si tienes bicicleta y buenas piernas, o una moto económica, puedes convertirte en rider para Glovo, Uber Eats o cualquier otra app de comida a domicilio. Hay muchísimas, y cuentan con muchas ventajas para ganar dinero de forma rápida, en el horario que más te convenga. ¿Que prefieres tomarte el fin de semana libre? Pues desconectas la app. ¿Que hoy te apetece ganar 100? Pues empiezas a repartir sin parar, hasta que los ganes. Te pondrás en forma, ganarás dinero y conocerás la ciudad como nadie. ¿Qué más se puede pedir?

5. El car sharing

A lo mejor no te motiva tanto eso de andar repartiendo comida por la ciudad, pero no te importaría sacarle algo de beneficio a ese coche que apenas usas. Si eres de esas personas que solo toca el coche para irse de vez en cuando al campo, no dejes que se coma tus ingresos mientras se pudre en el parking: rentabilízalo. Existen diversas apps de car sharing con la que vas a poder alquilar tu coche por días o por horas y ganar un dinero extra sin hacer absolutamente nada. Tú eliges los días, pones el precio y supervisas todo el proceso. ¡Y, si además tienes una furgoneta, prepárate para ganar un buen pico de dinero a final de mes!