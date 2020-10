SofaClub garantiza ofertas en sofás directos de fábrica durante todo el año

La marca de sofás valenciana Sofá Club ha vuelto a demostrar el compromiso con sus clientes y, teniendo en cuenta la situación actual, ha decidido lanzar ofertas en sofás directos de fábrica, no solo durante los periodos de rebajas, sino durante todo el año. Así, ha bajado los precios hasta en un 50%, en algunos casos, de muchos de los sofás que pueden encontrarse en su página web, así como de otros productos de decoración como mesas o sillas de salón.

Después de estar en cuarentena durante tres meses, muchas personas han sido conscientes de las carencias de sus hogares en cuanto a comodidad y espacio y han querido hacer cambios que mejoren su calidad de vida y su descanso. Los sofás han sido, junto con los colchones, los grandes triunfadores. No obstante, la demanda de sofás ha aumentado al mismo tiempo que se han reducido los puestos de trabajo y, con ello, los ingresos -en este tiempo, han cerrado más de 90.000 empresas-, por lo que adquirir muebles nuevos ha dejado de ser una opción para muchas familias españolas.

Una de las soluciones para aquellas personas que, en estos momentos de apuros económicos, necesitan comprar un sofá nuevo, podría ser bajar la calidad del producto. De ahí que Sofá Club haya querido ofrecer estos grandes descuentos del 25%, 35% y 50% en sofás de todo tipo, desde modelos clásicos o butacas hasta chaiselongues de tres plazas, y ha demostrado que se puede ofrecer productos de gran calidad a precios para todos los bolsillos.

“Es fundamental apoyar la economía española”, dicen desde la empresa en este contexto de crisis económica provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19. Y es que, en Sofá Club, no solo han introducido estos nuevos descuentos durante todo el año, sino que, además, ofrecen un servicio único: el transporte gratuito.

En la mayoría de marcas de productos de decoración y del sector del mueble, el desplazamiento y la subida de la compra a la puerta de casa no suele ir incluida en el precio, sino que se contrata y se paga aparte. Este no es el caso de Sofá Club, que ofrece el servicio gratuito de transporte e incluye en el precio final del mueble o producto la subida del repartidor hasta la casa, siempre que no esté situada en más de un cuarto piso y no tenga ascensor. Del mismo modo y para garantizar la seguridad del cliente en todo momento, los repartidores de Sofá Club se encargan de llevar a cabo el desembalaje y retiran los cartones, plásticos y demás envoltorios.

Por otro lado, para reafirmar su apoyo a los hogares españoles, SofaClub da la posibilidad a sus clientes de financiar las compras hasta en 18 cuotas mensuales, en productos cuyo precio supere los 216 euros. Así, las personas que no puedan permitirse un único pago o que tengan otras prioridades y prefieran pagarlo a lo largo de un año y medio, podrán hacerlo sin problemas y, lo más importante, sin intereses.

Compromiso con las fábricas españolas

Esta empresa con sede en la ciudad de València lleva tres generaciones dedicadas a la venta tradicional de mobiliario y decoración, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para ser garantía de calidad y referente en el sector. Ha sido después de adquirir ese grado de profesionalidad, a base de años de trabajo, cuando han decidido convertirse en una e-Commerce y dedicarse al 100% a vender por Internet.

Esto ha posibilitado que reduzcan sus costes, eliminando las infraestructuras, los gastos comerciales y el stockage y, por lo tanto, han podido reducir también los precios, acercando sus productos a más personas que nunca. No obstante, esto no ha conllevado una bajada de calidad, sino todo lo contrario. “Todos nuestros productos son de marcas de primera calidad, tanto en materiales como en fabricación”, aseguran desde Sofá Club, “y actualizamos nuestros diseños para ofrecer siempre lo último en decoración”.

Ofrecer la calidad que prometen “solo es posible gracias a la fabricación única y exclusivamente en España de todos nuestros productos”, afirman, y explican que solo así pueden tener un control y un seguimiento detallado de la calidad de cada producto.

Además, optar únicamente por productos nacionales también ha sido una decisión que responde a la voluntad de apoyar la economía del país, puesto que se encuentra en su peor momento desde 2014, el año en el que la economía volvía a crecer después de seis largos años de crisis.

Ahora mismo, en España, hay medio millón menos de personas trabajando que antes del coronavirus, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y esto no es algo que la empresa Sofá Club haya pasado por alto. Trabajando solo con productos fabricados en el país, la marca no solo ayuda a que la maquinaria de la economía española siga funcionando, sino que fomenta, también, la creación de puestos de trabajo en los puntos de fabricación, venta y distribución.

Descuentos en todo el mobiliario y en productos de decoración

Además de los descuentos que Sofá Club ofrece en sus sofás, la empresa tiene un amplísimo catálogo de mobiliario para el hogar y productos de decoración con descuentos de hasta el 50%. Así, en su página web pueden encontrarse alfombras, tanto sintéticas como de piel, rebajadas al 50%; espejos de todos los tamaños y estilos con descuentos del 25% y el 35%; vitrinas, recibidores, sillas, mesas y, por supuesto, sillones y sofás. Estas rebajas, que duran todo el año, sumadas al servicio de transporte y subida a casa gratuito y a la posibilidad de financiación a 18 meses, hacen que Sofá Club sea una e-Commerce con un pasado y un futuro prometedor en España.