Los Tests ADN que necesitas conocer

La genética es el estudio de la herencia. Es un proceso por el que los progenitores transmiten ciertos genes a sus descendientes. Cuando se habla de genes o genética, suele asociarse al aspecto físico, pero pocas veces se repara en el interior. Las pruebas de ADN son capaces de prevenir enfermedades mediante un diagnóstico precoz cuya explicación está en la información genética.

Hay centros como Onegen Lab que hacen estos tests y pueden dar respuestas a muchas de tus dudas. Además, es completamente confidencial porque recibes el kit en tu casa con las instrucciones que tienes que seguir para hacer la extracción. Después, lo registras en un enlace que te facilitan, los biólogos analizan la prueba y te mandan los resultados por email. Como ves, una muestra de saliva puede decir muchas cosas de ti, pero ¿por qué deberías hacerte tests de ADN?

Beneficios de conocer tu genética para poder conocer tus "problemas"

El ADN es donde comienza todo. Es único y guarda toda la información de lo que eres. Es quien da las instrucciones al organismo sobre cómo respirar, cómo comer, cómo vivir, etc. El ADN te acompaña desde que naces hasta que te mueres pero también cambia. Cuando lo hace, se llama mutación. Todos somos portadores de algún gen mutador. Cuando esto pasa, tu cuerpo empieza a cambiar. Por ejemplo, ganas peso y no sabes por qué o, de repente, tu salud empieza a resentirse. Cosas que antes tolerabas, ahora no y así una sucesión de malestares que no sabes de dónde vienen.

El análisis de ADN detalla características específicas de tu interior. El examen genético determina la vulnerabilidad de la salud, ya que cada persona trae dos genes copiados, uno por cada progenitor, los cuales van a concretar la ascendencia de una persona. Es lo que va a concluir si una patología es hereditaria en su totalidad o tiene un componente genético.

¿Qué tipos de tests puedes hacerte?

Los tests de ADN no solo resuelven dudas de paternidad o maternidad. Hay muchos tipos de pruebas que determinan la base de una enfermedad en el futuro. Entonces, ¿por qué no evitarlo?

A veces algo te sienta mal y te planteas la posibilidad de tener intolerancias alimentarias o quieres empezar a hacer deporte, pero desconoces el nivel de tu riesgo cardiovascular o qué tipos de lesiones eres propenso a tener. Todas estas dudas pueden resolverse con los tests ADN que ofrecen empresas como Onegen Lab.

Estos son casos que puedes detectar "a tiempo" porque suelen presentarse ante ti mediante una manifestación física, pero si quieres ir más allá y descubrir qué probabilidades tienes de sufrir cáncer, estas pruebas también te ayudan a saberlo. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer es una de las principales causas de muerte mundial al año y estiman que el número de casos aumenten en las dos próximas décadas.

Los tests ADN pueden decir mucho de tu salud y, lo que es mejor, detectar casos a tiempo. No lo dejes para mañana.