La tienda de bicicletas Retto, vuelve a innovar

Comprar una bicicleta en una tienda de bicis online es una fórmula perfectamente válida por la que cada vez apuestan más deportistas.

Nos encontramos 3 ventajas principales de comprar bicicletas online:

● Mayor variedad: no estaremos sujetos al stock que pueda tener la tienda en ese momento. La tienda online pide el artículo directamente a la central si no lo tiene en el almacén, y este llega al cliente, sin perder el tiempo en el camino.

● Mejor precio: las tiendas online no tienen que invertir tanto dinero en empleados o en permisos de apertura, lo que les deja un importante margen de beneficio que repercuten directamente en sus productos, para que sean más económicos. Por ejemplo, si tu objetivo es comprar bicicletas de montaña, podrás encontrarlas a un precio bastante más baratos si te haces con ellas por Internet.

● Opiniones y testimonios: lo tendrás más fácil para comprobar si la bicicleta vale la pena, y es que tan solo habrá que echar un vistazo a las opiniones y testimonios relacionados.

A pesar de sus ventajas, que no acaban aquí, existe un inconveniente, y es que no es fácil encontrar la tallaadecuada, lo que puede hace que tengamos que ir devolviendo la bicicleta hasta tener una que se adapte bien a nosotros.

Retto, la tienda de bicicletas, ha encontrado la solución perfecta a este problema. Se ha aliado con la empresa alemana Bike Fitting y han dado forma a una herramienta online que permite a cada comprador encontrar la talla que le corresponde.

Lo más interesante de esta funcionalidad es que es muy fácil de utilizar: no importará que no sepamos mucho sobre Internet o que no seamos unos ciclistas especializados. Y es que será tan sencillo como introducir los datos referidos a la altura, indicar nuestro sexo y la longitud de las piernas y los brazos.

Un algoritmo se encargará de procesar esta información para indicarnos la talla que más nos interesa. ¡No podría ser más fácil!

Prácticamente todas las bicicletas disponibles en Retto están introducidas en la herramienta, desde bicicletas de montaña, bicicletas eléctricas o para niños, entre otros muchos tipos.

Además, puedes usar la herramienta de Retto para averiguar tu talla de bicicleta tanto en dispositivos portátiles (teléfono o tablet), como en portátiles y ordenadores de sobremesa

Conoce un poco más sobre Retto

Retto es una marca que ya ha acumulado diez años de experiencia vendiendo accesorios para bicicletas a través de internet y acaba de cumplir un año vendiendo bicicletas online. En la actualidad, cuenta con un equipo de diez mecánicos que se encargan de todo el montaje y revisión de las bicicletas antes de su entrega. Pasan por rigurosos controles de calidad para ofrecer la máxima seguridad de cara al usuario.

David Camarena, el responsable de Retto, ha presentado la nueva herramienta online para averiguar tu talla de bicileta con mucha ilusión. Ha declarado que la principal máxima de la marca es encontrar la manera de mejorar la experiencia del usuario a la hora de comprar bicicletas online, evitando cualquier error que pueda enturbiar la venta.

Si buscas bicicletas de montaña, bicicletas para niños, eléctricas, o de cualquier otro tipo, ya sabes cómo elegir la talla correcta.