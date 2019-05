Todo listo en el Club de Campo Villa de Madrid para ofrecer los mejores cuidados a las auténticas estrellas de la hípica

Una primavera más, el Longines Global Champions Tour, considerado la ‘Fórmula 1 de la hípica’, convertirá a la capital de España en el referente mundial de esta disciplina, ya que congregará en torno a la pista verde del Club de Campo Villa de Madrid a la élite del panorama ecuestre mundial, con los mejores caballos y yeguas y los mejores jinetes y amazonas del momento. En total, serán cerca de 140 jinetes y 230 caballos, entre los que se encuentran ocho jinetes situados en el top 10 del ranking mundial, además de varios campeones olímpicos y de copas del mundo, que lucharán por la victoria en los dos eventos previstos para el fin de semana.

Por ello, el Club de Campo Villa de Madrid se dispone a recibir a las auténticas estrellas de la hípica, los caballos y yeguas de competición -y su séquito de cuidadores y entrenadores-, con todo listo para ofrecerles los mejores cuidados durante su estancia en la capital de España.

Los ‘nadales’ y ‘ronaldos’ de la hípica

Cuando viajan, cuando descansan, cuando compiten y cuando vuelven a casa se desplazan con ellos mozos, veterinarios, fisioterapeutas, dentistas y herradores que se mueven alrededor del mundo para asegurar el perfecto estado de estos caballos, considerados deportistas de élite. Los caballos de competición son auténticos atletas y presentan unos niveles de estrés similares a los deportistas de élite humanos, por lo que requieren atención y cuidados las 24 horas del día.

Los caballos que están a este nivel deportivo, los ‘nadales’ y ‘ronaldos’ de la hípica, participan en concursos casi todos los fines de semana del año. Este alto rendimiento conlleva una serie de transportes, cambios y adaptaciones constantes que son un desgaste para el animal. Por ello, estos caballos que se desplazan hasta Madrid para participar en el Longines Global Champions Tour requieren unos cuidados muy específicos: dietas exclusivamente diseñadas por veterinarios y nutricionistas especializados en alta competición, complementos vitamínicos para mejorar el estado general, muscular y de tendones y un trabajo muy planificado. Es importante, a la hora de diseñar la dieta de cada uno de estos deportistas, tener en cuenta las normas de la Federación Ecuestre Internacional sobre dopaje, cada día más restrictivas.

Los caballos llegarán la semana que viene al Club de Campo Villa de Madrid tras un largo viaje en camión (y en avión para algunos) y llega el momento de descansar y asegurarse que todo está bien. Los animales suelen llegar unos días antes de que empiece la competición para facilitar su adaptación y descanso después del viaje. El despliegue que se realiza es enorme. En esos días previos el trabajo del caballo suele ser suave, realizando estiramientos para librarse del entumecimiento generado por el estrés y los días dentro del transporte, paseos y en muchas ocasiones, los fisioterapeutas que los acompañan les realizan tratamientos para ayudarles a estar en la mejor forma posible.

Inspección veterinaria

La mañana antes del concurso los veterinarios oficiales realizan la inspección veterinaria. Es una inspección obligatoria que todos los caballos deben pasar para poder acceder a las pruebas del concurso. En ella, se mira el estado general del caballo para asegurarse que está en perfectas condiciones para competir. Asimismo, se certifica que el caballo tiene todos los documentos oficiales en regla y sus vacunaciones al día. De todas maneras, en cualquier momento del concurso, se le puede realizar una inspección veterinaria a un caballo si se sospecha de prácticas irregulares en la práctica del deporte ecuestre.

Competición

Durante los días que se celebre el concurso, los caballos comenzarán muy temprano con el desayuno y una buena planificación, dependiendo de la hora a la que salte cada caballo, que no podrá participar en dos pruebas un mismo día. Tras el desayuno, llega el trabajo matutino para estirarse, que puede ser a la cuerda por parte del mozo o montado por el jinete. La preparación comienza unas dos horas antes de que el caballo salga a la pista: se limpia, se cepilla, se chequea que está todo bien y, por último, se ensilla y se deja preparado para que el jinete se lo lleve primero a la pista de calentamiento y después a la de competición.

Masajes y tratamientos

Tras la jornada de competición, los caballos se desensillan y se duchan para eliminar cualquier resto de sudor y que el pelo no sufra ningún contratiempo. Asegurarse de que todo está en perfecto estado y que el caballo no ha sufrido ningún daño es también una de las tareas de su mozo, mientras lo desensilla, lo ducha y lo cepilla. En este momento comienza la hora de masajes y tratamientos para que la estructura muscular y de tendones no sufra daños o haya efectos secundarios por el inmenso esfuerzo realizado durante la prueba. Barros y geles de frío y calor, vendas de descanso, electro-estimuladores, masajes de fisioterapia y paseos de relajación y enfriamiento son imprescindibles para mantener en forma a estas estrellas del deporte. Durante estos días de competición es importante mantener sus horarios establecidos para comidas, para que no haya desajustes y evitar así los cólicos.

De este modo, el Club de Campo Villa de Madrid, que acogerá entre el 17 y el 19 de mayo la 109 edición de su popular Campeonato de Saltos Internacional, una de las citas ineludibles del prestigioso Longines Global Champions Tour, se encuentra ya preparado para brindar los mejores cuidados a los caballos participantes, con el objetivo de que todos ellos puedan dar lo mejor de sí mismos en la pista y ofrecer a los asistentes un espectáculo a la altura de ‘la Fórmula 1 de la hípica’.

Ya se pueden adquirir las entradas en www.marcaentradas.com con precios entre los 10€ y 15€. A partir del 16 de mayo solo se podrán comprar en las taquillas habilitadas en el recinto.