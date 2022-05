Todo lo que debes saber para la reconexión del gas natural

Con las tarifas de luz por las nubes, el consumidor busca diariamente cual es la hora más barata para cocinar, poner la lavadora o planchar. Pero ¿existen soluciones energéticas adaptadas a las necesidades particulares? Son varias empresas en el mercado que así lo hacen: redefinir la energía del hogar.

Una de estas compañías es Anidia, una empresa que ayuda al consumidor a recuperar el control de la energía del hogar o del negocio, ya sea en una casa unifamiliar o en un bloque de viviendas.

Y es que, el gas natural, puede generar energía para calefacción, cocina y agua caliente en el ámbito doméstico. Y para la industria, es un gas que se puede utilizar para los procesos de producción, hornos y generación de calor en general.

Ventajas del gas natural

¿Cuáles son las ventajas del gas natural? En primer lugar, el precio: es hasta un 55% más barato que la electricidad y hasta un 20% más económico que el gasóleo. Y en segundo lugar, la flexibilidad: el cliente podrá elegir la comercializadora que prefiera con la tarifa que se adapte a sus circunstancias, porque con el gas natural solo se paga lo que se consume.

Además, las personas concienciadas con el medio ambiente (que deberíamos ser todos) deben saber que el gas natural, un combustible fósil formado por una mezcla de gases que se encuentra en los yacimientos de petróleo, (principalmente metano), es la energía fósil con menor impacto medioambiental, dado que tiene las menores emisiones de CO2. Gas natural, por lo tanto, mejora la calidad del aire.

Así mismo, tiene gran poder calorífico y es muy eficiente gracias a sus características de inflamabilidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es una energía segura: en caso de accidentes, se difunde rápidamente evitando los incendios.

Instalación

Con estas ventajas, muchas personas se plantearán instalar gas natural en su vivienda y en su negocio, y se preguntarán además otras cuestiones, como, por ejemplo, si deben pedir permiso a la comunidad de vecinos o si existe algún tipo de licencia.

En Anidia resuelven todas estas dudas al consumidor y dan presupuesto personalizado según las características del hogar, sabiendo de ante mano que el gas natural no llega a todos los puntos de España.

“Instalamos energías innovadoras y nos encargamos del mantenimiento. Nuestro objetivo es que el usuario recupere el control de su consumo”, explican desde la compañía. Las instalaciones de gas natural están sometidas a inspecciones periódicas reguladas por organismos oficiales. De esta forma, tanto la composición del gas natural como sus instalaciones son de lo más seguras.

Energía solar

Además de gas natural, esta compañía también trabaja con energía solar, aquella que aprovecha la luz o el calor del sol para generar electricidad o producir calor.

Por medio de paneles solares de células fotovoltaicas, la luz solar se convierte en electricidad mediante un proceso llamado fotoeléctrico y también aprovechan ese calor transferirlo al agua de consumo, a la calefacción o para la generación de electricidad, entre otros.

La energía solar es renovable, inagotable, económica y reduce las importaciones de energía. Además, es rentable y respetuosa con el medio ambiente y no produce contaminación.

Desventajas

Sin embargo, tiene dos desventajas. La primera es que su coste inicial es más caro que el gas natural.

Y el segundo inconveniente es que depende de la radiación solar. Aunque no es necesario que haya luz directa, puesto que en días nublados también funciona, pero no con la misma eficiencia que con el cielo despejado. Si la célula fotovoltaica no se encuentra alineada en dirección perpendicular al sol, se reduce su rendimiento entre un 10-25%.

Esto no es un problema para Anidia, puesto que la empresa desarrolla ofertas personalizadas a cada hogar para saber cuál es el panel adecuado.

La instalación por otra parte no es complicada, es segura y necesita poco mantenimiento.

Con la energía solar se puede ahorrar hasta un 40% en la factura de la luz. Además, los paneles tienen un rendimiento de hasta 85% después de 30 años.

Ya sea con gas natural o con energía solar, quizás es el momento de plantearnos otro tipo de solución energética en nuestro hogar de cara a abaratar costes.