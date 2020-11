Toma de decisiones, control de emociones y espíritu ganador: bolsa y fútbol unidos

Aunque pueda parecer que estas dos disciplinas no guardan relación, se necesitan unas capacidades muy similares para alcanzar el éxito. Todos los amantes del fútbol se han puesto alguna vez en la piel de un entrenador para tratar de resolver los problemas de su equipo en un momento determinado. La toma de decisiones y el control de las emociones es tan necesaria para lograr un título como para ganar dinero en bolsa.

Jose Mourinho se ha convertido en el embajador de marca del Bróker online XTB, y si analizamos en profundidad sus virtudes como técnico, podremos observar que son muy similares a las de un buen inversor. La figura de Mourinho genera muchas discrepancias entre los aficionados al fútbol, pero de lo que no hay dudas es que ha sido capaz de cosechar éxitos en todos los clubes en los ha trabajado.

Unos de los mayores hitos que ha alcanzado ha sido el de ganar el campeonato nacional de liga en cuatro países distintos, Portugal, Inglaterra, Italia y España. Esto nos habla de su capacidad para adaptarse a distintos entornos, algo que también necesita un buen inversor ya que independientemente que se encuentre en un mercado alcista, lateral o bajista debe ser capaz de mantener buenos resultados.

Actualmente nos encontramos ante un entorno de extremada volatilidad debido a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. El inversor, dependiendo de su perfil, debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias y sobreponerse a los posibles contratiempos. Un inversor conservador deberá incrementar su liquidez y refugiarse en valores defensivos, mientras que un inversor dinámico deberá ser disciplinado y cortar las pérdidas a tiempo.

Uno de los factores que ha ayudado a Mourinho a alcanzar su éxito es tener la oportunidad de trabajar siempre en equipos competitivos.

Un inversor también puede rodearse de los mejores para que le ayuden a alcanzar sus objetivos de inversión. Para ello, empresas como XTB han eliminado las comisiones en acciones y ETF´s al contado en todas las operaciones mensuales hasta 100.000 euros. Además también elimina la comisión de custodia en carteras de hasta 250.000 euros. Tener la posibilidad de operar con los costes más bajos ya supone una ventaja en la operativa en bolsa.

Igual pasa con el equipo técnico, tener la capacidad de trabajar con los mejores colaboradores posibles ayudará a mejorar la táctica de tu equipo de fútbol y mantener un buen estado de forma de la plantilla hasta final de temporada. Un inversor también debe nutrirse de la mayor formación posible, que le ayude a tomar las mejores decisiones. En el canal de YouTube de XTB España puedes encontrar la mayor biblioteca virtual sobre bolsa.

Otro de los factores determinantes para alcanzar el éxito está en la correcta toma de decisiones. Un entrenador debe saber cuándo tiene que ser agresivo o conservador dependiendo del resultado, y lo mismo pasa con los inversores. Cuando una posición ganadora ha superado el objetivo previo es necesario asegurar esa ganancia para evitar el riesgo de que la posición se vuelva en nuestra contra.

Igual ocurre con las pérdidas, uno de los aspectos más importante en la inversión en bolsa y en el fútbol es aprender a asumir las derrotas y centrarnos en la próxima oportunidad de ganar. No podemos dejar que una posición pierda un 40%, ya que seremos presos de esa operación durante años. Es más eficiente cerrar una posición cuando hemos perdido un 10%, ya que nos dará más oportunidades para conseguir una operación ganadora.

Por último, es vital definir una estrategia y ser fiel a ella, lo primero que debemos hacer es establecer cuál es nuestro perfil de inversión. Antes de operar en bolsa debemos preguntarnos a qué plazo estamos invirtiendo, si somos capaces de soportar la volatilidad de los mercados o cuánto dinero estamos dispuesto a perder, ya que el pánico puede llevar a tomar decisiones erróneas.

Mantener la cabeza fría y controlar las emociones es clave para llevar a cabo una estrategia. Si tus posiciones en bolsa no te dejan dormir, debes reducir tu exposición hasta que no pienses en ello por las noches. Un domingo cualquier puedes perder si no estás concentrado, igual ocurre si pierdes el respecto al mercado. Obtener buenos resultados y ser constante en el tiempo es muy difícil si no existe un compromiso por parte del inversor.

Es necesario interiorizar que somos los gestores encargados de alcanzar el éxito, y que para ello será necesario realizar un esfuerzo en la preparación y ejecución de nuestro plan. En el camino deberemos tomar decisiones difíciles y nos encontraremos con periodos de tiempo inciertos, pero con una buena planificación y estrategia, las victorias y los beneficios estarán más cerca.