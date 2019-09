El misterio de las tragaperras: así se gana el jackpot

Tan codiciados como deseados, los jackpots son vistos como esos premios inalcanzables por los usuarios de tragaperras sin embargo, a veces, esos premios tocan y de la manera más inesperada. ¿Suerte o estrategia?

Muchos piensan que sólo es cuestión de azar, otros, optan por hacer determinadas maneras de apuesta para estar más cerca del premio especial. Ahora bien, no sabemos cuál sería la técnica seguida por un usuario de Valencia, que juega en Casino Gran Madrid Online, pero ¡lo consiguió! Esta semana, el primer casino online legal en España, ha repartido uno de sus jackpots a uno de sus usuarios.

Este usuario probó suerte en una de las máquinas tragaperras con una apuesta de un 1€. Un único euro que le llevó a encontrar la combinación ganadora para conseguir la friolera de 37.392€. Esta es la magia de los jackpots, por una pequeña apuesta puedes recibir un gran premio que, en ciertas ocasiones puede llegar a cambiarte la vida.

Es más, en Casino Gran Madrid Online tienen diferentes botes acumulados. Por ejemplo, la slot Jackpot Giant tiene un jackpot con uno de los mayores premios que asciende actualmente a más de 800.000€. ¿Quieres probar fortuna? ¡Pueden ser tuyos!

¿Qué jackpot elegir para jugar y ganar dinero?

El afortunado usuario de Casino Gran Online Madrid, concretamente, jugó el jackpot de la slot online Age of the Gods, God of Storms. Es una de las tragamonedas más famosas entre los clientes de casinos online, de hecho, Age of the Gods es una saga con varias tragaperras online con diferentes temáticas basadas en los dioses del Olimpo Griego. Zeus, Atenea, Poseidón o Hércules aparecerán en los rodillos de esta máquina de azar.

Jackpots, los premios más deseados de los casinos online

Los jackpots son lo que conocemos comúnmente como ‘bote’ y están especialmente relacionados con las tragaperras. En los casinos online, y físicos, se van acumulando los premios de las tragaperras, es decir, cada tirada de cualquier usuario hace que más grande sea el jackpot al que puedes optar. Es el premio que todos quieren llevarse a casa.

La estrategia: ¿Cómo conseguir un Jackpot online?

En Casino Gran Madrid Online cuentan con una amplia variedad de máquinas tragaperras con jackpots entre las que podrás elegir la que mejor se adapte a ti: diferentes líneas de pago, variedad en número de rodillos y distintas temáticas. Este es el primer paso que tienes que dar para que tu suerte cambie, ¿estás preparado?

Eso sí, antes de lanzarte a hacer tu apuesta hay algunos trucos y consejos que debes saber para que la probabilidad esté de tu lado y no del de la máquina.

Lo primero que tienes que hacer es establecer unos límites. Debes tener claro cuánto dinero vas a apostar para no sobrepasar tu presupuesto, hay que jugar con cabeza. Para comenzar, haz apuestas bajas ya que, en muchas ocasiones, apostar más no significa ganar mayores premios. Por último, recuerda que son máquinas de azar, no puedes controlar ningún factor de las slots online por lo que tampoco deberías dejarte llevar por las buenas rachas.

Bonos y promociones de casinos online, el truco para maximizar tus beneficios

Si quieres conseguir algo de saldo extra para tus tiradas en las máquinas tragamonedas, lo mejor es que aproveches las diferentes promociones que ofrecen regularmente los casinos online. Encontrarás desde tiradas gratis hasta bonos de bienvenida o, por ejemplo, en Casino Gran Madrid Online, simplemente por registrarte y verificar tu cuenta te regalan 20€ para tus primeras jugadas.

Casino Gran Madrid Online, confianza y calidad

Si te decides a jugar online, en Casino Gran Madrid Online estarás en buenas manos. Tras una amplia experiencia en casino físico, en 2011 fue el primer casino de España que consiguió la licencia para operar online. Todos sus juegos están certificados por DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) lo que le convierte en un casino totalmente fiable y de confianza.