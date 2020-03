Descubre los motivos que explican el 'boom' del trasplante capilar con técnica DHI

Los trasplantes capilares están a la orden del día y son cada vez más las personas que se deciden a cambiar sus vidas con un injerto de pelo para dejar la calvicie a un lado y volver a disfrutar del cabello que tenían en su juventud. Una de las técnicas que más se están utilizando a día de hoy es la técnica DHI un tratamiento que se considera de los más novedosos y que cuenta con una excelente opinión por parte de aquellas personas que se han decidido por esta cirugía capilar.

¿Qué es la técnica DHI de injerto de pelo?

El trasplante capilar con técnica DHI es una de las más novedosas y efectivas que se puede realizar, ya que lo que se consigue es que se extraiga del área donante los folículos capilares uno a uno para más adelante, añadirlos a la zona receptora siguiendo el patrón que los médicos han visto conveniente. Cabe destacar que esta técnica consigue que cada uno de los folículos implantados, además de seguir la dirección en el que el cabello se ve más natural en la cabeza del paciente, se implantará según la profundidad indicada de la misma manera.

Cabe destacar que no todos los folículos que se extraen son útiles para este tipo de tratamientos, ya que va a depender de muchos factores diferentes, como por ejemplo que este se encuentre bien hidratado, algo que hará que pueda resistir más el trasplante sin que pueda romperse en la extracción, como también que su supervivencia sea más factible. Otro factor que hay que tener en cuenta además de la hidratación es la temperatura del injerto como el tiempo que se tarda en extraer el folículo capilar como de injertarlo en su lugar. Como puedes imaginar, no tendrá el mismo efecto el capilar que se ha extraído y se ha colocado prácticamente al momento, que aquel que han pasado varios minutos, siendo esto un punto determinante en la calidad de un buen trasplante capilar con técnica DHI, dando buenos resultados.

¿Puedo usar la técnica DHI para mi trasplante capilar?

Para realizar una técnica DHI con éxito, al igual que cualquier otro tratamiento de injerto capilar se debe de tener un asesoramiento por parte de la clínica capilar a la que vayas a dirigirte. Estas técnicas deben de llevar una serie de pruebas y recomendaciones por parte de los especialistas que hagan que la cirugía, en el momento de realizarse sea perfecta y cuente con los mejores resultados posibles. En algunos casos, la realización o no de este tratamiento tiene que ver con la calidad del cabello del paciente, como también de la cantidad de folículos de la zona donante, por lo que habrá que realizar un estudio previo en todos y cada uno de los casos para determinar cuál es el más aconsejable y de esta manera, el paciente, una vez finalizado el postoperatorio y también la recuperación, pueda sentir que cuenta con unos resultados que va a poder disfrutar toda su vida.

Ventajas de la técnica DHI

La principal ventaja que se puede ver desde primer momento con el tratamiento DHI de trasplante capilar es que el pelo, una vez injertado se ve mucho más natural que con cualquier otra técnica. La razón de esto es que se usa un lápiz especial con punta de zafiro que coloca uno a uno los folículos capilares aportándole la dirección, profundidad y aspecto necesario para que se vea más natural, consiguiendo, por lo tanto, que, cuando se termine la recuperación, nadie piense que has estado en una clínica capilar para mejorar tu aspecto.

El lápiz con punta de zafiro cuenta con la ventaja que no va a producir un sangrado excesivo en el paciente, ya que su eficacia es muy superior que al que se puede realizar con otros tratamientos. Al conseguir que no se produzcan apenas heridas en la piel, esta va a conseguir cicatrizar con una facilidad y una rapidez mucho mayor que en otros casos, pudiendo comprobar que se trata de una operación que no producirá dolor y que reduce considerablemente el periodo de recuperación.

En otras técnicas o tratamientos capilares el folículo va a parar a una solución gelatinosa para conservar su hidratación, mientras que en el caso de la técnica DHI, el folículo que se ha extraído se implanta directamente en la zona receptora sin haberse colocado en ninguna otra parte. Esto hace que el cabello no sufra tanto durante el trasplante y por lo tanto, esté mucho más fuerte y sano, sin sufrir daño. Por otro lado, en algunos tratamientos, es posible que se generen pequeñas costras debido a las pequeñas heridas que se producen al implantar el cabello en su nueva zona, sin embargo, con la ayuda de la herramienta de punta de zafiro, el método se vuelve mucho más eficaz y más limpio, pudiendo notar que estas costras o heridas se vuelven casi inexistentes en la mayoría de los casos.

Desventajas de la técnica capilar DHI

Existe una desventaja principal al realizar este tipo de injertos, y es que, al tener que ir folículo por folículo, el proceso se convierte en algo más lento y prolongado en el tiempo, por lo que a diferencia de otras técnicas en las que se tarda muy poco tiempo, aquí se tiene que pasar más tiempo en la operación, teniendo una carga de trabajo mayor para el especialista y también para el paciente, que puede sentirse agobiado en algunos aspectos ya que tendrá que estar quieto durante más tiempo. Sin embargo, como hemos comentado con anterioridad, los resultados van a merecer la pena, puesto que son mucho más naturales y el trasplantado se sentirá más satisfecho.