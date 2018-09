Trío de ases con discapacidad en tren superior “desafían” Doñana

El pasado sábado día 15 de septiembre se ha vuelto a celebrar en Sanlúcar de Barrameda la novena edición del Desafío Doñana, un triatlón muy especial que se desarrolla por el Parque Nacional de Doñana, con un recorrido de 100 kilómetros en bicicleta, 2,8 kilómetros de natación en la modalidad de relevos en la desembocadura del Guadalquivir y 30 kilómetros de carrera a pie por la playa de la orilla de Doñana. Este año ha habido una especial dificultad en el tramo a nado por las corrientes, así como en el tramo de carrera por la tierra húmeda por las lluvias de los últimos días que hacía que los corredores se hundieran al dar las zancadas.

En la categoría de relevos ha participado, por segundo año consecutivo y como únicos triatletas con discapacidad, un equipo formado por tres paratriatletas afectados en la extremidad superior por una discapacidad. Se trata de Toni Franco Salas, extremeño de ascendencia onubense y amputado de su antebrazo derecho, y de los granadinos José Abril Cid que está amputado del brazo izquierdo y José Manuel Fernández Barranquero con parálisis del brazo derecho, este último es el histórico paralímpico doble medallista en los Juegos de Sidney y miembro de la iniciativa ‘Granada Paralímpica’.

El equipo formado por estos deportistas con discapacidades que afectan al tren superior -brazos y manos-, han finalizado con un registro de 6 horas y 17 minutos, lo que les ha permitido alcanzar el vigésimo primer puesto de un total de 33 equipos por relevos participantes en la categoría ordinaria, destacando el abandono de tres equipos. De esta manera, han vuelto a hacer historia en el Desafío Doñana ya que ha sido el único equipo con discapacidad que ha participado y donde no existe categoría de adaptados.

El palmarés deportivo de este trío es envidiable ya que Toni Franco que ha realizado el tramo de ciclismo, es Campeón del Mundo de Triatlón Cross 2011, Campeón de Europa de Duatlon 2010 y Subcampeón del Mundo de Duatlon 2010. José Abril que ha sido el encargado del tramo a nado, es el actual Campeón de España de Paratriatlón Cross y José Manuel Fernández Barranquero, dominador absoluto en carrera a pie, es el Subcampeón de Europa de Paraduatlón 2016, Campeón de España de Paraduatlón en Media Distancia 2016 y Subcampeón de España de Paraduatlón en Distancia Sprint 2016.

Crónica oficial de la web ‘Desafío Doñana’

La mallorquina de origen granadino Yessica Pérez y el onubense Emilio Martín se han proclamado vencedores en categoría absoluta de la novena edición del Desafío Doñana, que se ha celebrado hoy en Sanlúcar de Barrameda, con un recorrido de 100 kilómetros en bicicleta, 1 km. de natación en la desembocadura del Guadalquivir - 2,8 kilómetros en la modalidad de relevos - y 30 kilómetros de carrera a pie por la playa de la orilla de Doñana.

Un total de 321 triatletas en la modalidad masculina, 18 en la femenina y los integrantes de 30 equipos de relevos fueron los que cruzaron la línea de meta situada en la playa de Malandar, tras salir de Bajo de Guía; en una competición que contó con la presencia del delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Daniel Moreno; el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora; el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; y el concejal delegado de Deportes de Sanlúcar, Jesús Villegas, entre otras autoridades.

A las nueve de la mañana se dio la salida neutralizada de la competición. Los primeros kilómetros en bicicleta se transitó en pelotón por las calles de Sanlúcar de Barrameda, para comenzar oficialmente a la prueba a la salida de la localidad. En el segmento de ciclismo se produjeron algunas caídas en el pelotón, pero sin gravedad, aunque algunos de los triatletas tuvieron que abandonar por este motivo.

El campeón del mundo de Duatlón, el onubense Emilio Martín (CMG Ferrer Hotels) ha logrado un hito histórico en la prueba, tras lograr la victoria por tercera vez consecutiva, entrando en la línea de meta con un tiempo de 4:33:45; seguido del gaditano Salvador Gil (AD BHV Sport), con un crono de 4:37:18; mientras que el tercer clasificado fue el sevillano Sergio Lorenzo (Simón Verde DOC 2001), con un tiempo final de 4:41:51.

Martín mostró su satisfacción por una victoria “que no esperaba, porque he estado a punto de abandonar incluso en el segmento de natación, porque estaba muy acalambrado, pero me he podido recuperar en la carrera a pie e ir poco a poco recuperando el tiempo perdido y conseguir finalmente el triunfo”.

Las fuertes corrientes, en la desembocadura del Guadalquivir a su paso por la localidad gaditana, han sido tan fuertes que a muchos triatletas los llevó a cerca de 500 metros incluso de la segunda transición. Esto produjo calambres en muchos de los nadadores, lo que hizo que necesitaran ayuda en algunas ocasiones, teniendo que ser atendidos por los servicios médicos.

En la categoría femenina la vencedora fue Yessica Pérez (CMG Ferrer Hotels) con un registro de 4:50:16, seguida de la ganadora del año pasado, la manchega Alba Reguillo (Saltoki Trikideak), con un tiempo de 4:54:06. En la tercera plaza finalizó la asturiana Laura Álvarez (Triatlón Santander), que paró el cronómetro en 5:15.30.

Pérez, que ya se impuso en el Desafío Doñana en 2016, se mostró muy contenta “por volver a ganar una prueba que me encanta, en la que, a pesar de estar más enfocada mi actividad al ciclismo, la vivo con mucha ilusión y que es un placer participar por el trato tan exquisito y atento de la organización”.

La carrera a pie por la orilla de Doñana resultó en ciertos momentos de gran dureza, por el fuerte calor a esas horas. Si bien la mañana había comenzado con cierta inestabilidad en el tiempo, con riesgo de precipitaciones, al final las nubes fueron desapareciendo, dejando una jornada muy calurosa.

En relevos masculinos el primer clasificado fue el equipo Team Silverback (Juan Ramón Molina, Rubén Cuéllar y Luis Miguel del Rosal), con un tiempo en meta de 4:56:51; en equipos femenino el Anisvir Team (Ana Guerrero, Isabel Olmedo y Virginia Carrasco) con un crono conjunto de 5:44:30; y en relevos mixtos el equipo vencedor fue el Sciroccobike-CNBC-Gilete (José María Hernández, Irene Peinado y Jorge Guisado), con un tiempo de 5:18:16.

La novena edición del Desafío Doñana volvió a contar con un numeroso público siguiendo la competición. Es una prueba que atrae a muchos familiares de los triatletas y se genera un ambiente y colorido especial en torno a las distintas transiciones como en la línea de meta en la playa de Malandar.