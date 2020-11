Trucos para encontrar descuentos online este Black Friday

De unos años a esta parte, el mes de noviembre se caracteriza por ser el mes de las compras y es que el Black Friday. Los descuentos cada vez son mayores y más aún en este 2020 en el que las marcas están dispuestas a hacer ofertas y descuentos durante varios días y algunas semanas completas del mes. Es una ocasión perfecta para adelantar las compras navideñas, por lo que muchas personas aprovechan para no esperar a los días clave y evitar las colas que se forman en las tiendas y grandes superficies. Este año todo será diferente, por ello te animamos a que adelantes tus compras y aproveches estos trucos que te vamos a dar para poder conseguir los mejores descuentos y mejores ofertas en Black Friday online.

Trucos para conseguir los mejores descuentos en Black Friday 2020

Este año 2020 el Black Friday tendrá lugar el día 27 de noviembre, aunque haya marcas que lo amplíen más días. Entre los trucos que te damos para que puedas conseguir buenos beneficios y ventajas en tus productos preferidos están:



1. Investigar los precios antes del día señalado: Aunque en el Black Friday las marcas prometen descuentos increíbles, lo mejor es investigar antes de que lleguen los mismos para saber si los suben y luego los cobran al mismo precio que estaban anteriormente, por lo tanto no le pierden al producto, o por el contrario, conseguimos ahorrarnos bastante, por lo que ese día nuestras compras merecerá la pena. La mejor manera de conseguirlos es llevando un listado de precios unos dos meses antes de las promociones.



2. Tener en cuenta que los descuentos empiezan a media noche: A partir de las 00:00 del día 27 de noviembre es cuando podrás empezar a beneficiarte en tus compras. Por ello te recomendamos que estés alerta para que puedas comprar sin problemas y no quedarte sin stock de producto. Puede que si te esperas a la mañana siguiente te encuentres con la sorpresa de que aquello que querías está agotado.



3. Huir de las falsificaciones: La Organicación de Consumidores y Usuarios insisten en remarcar que en estos días hay posibilidad de que se vendan productos falsificados. Por lo que advierten de que las compras realizadas, sobre todo por internet, se validen y se investigue la procedencia de las marcas y sus productos.



4. Infórmate de que algunas marcas pueden alargar los días de descuentos: No solo el 27 de noviembre es Black Friday para algunas marcas, sino que aprovechan y alargan los descuentos más días para conseguir más beneficios y dar salida a algunos de los productos que tienen en stock y a los que no les dan salida el resto del año. Hay que tener en cuenta, también, que tras el paso del Black Friday, llega el Cyber Monday, día en el que los descuentos siguen activos para todas las compras que se realicen por internet.

Lo que hay que tener claro es que las compras y los descuentos son beneficiosos para todos y que podamos disfrutar de las mejores ofertas en Black Friday de manera responsable.