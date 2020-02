Los trucos que nunca te contaron para ganar la lotería

Ganar la lotería es de esos “sueños imposibles” que todos tienen, incluso aquellos que no lo juegan. Aún así ¿que tan imposible es realmente ese sueño? Después de todo hay ganadores de premios grandes y pequeños en todas partes del mundo ¿que los diferencia a ellos de los jugadores comunes? Puede que mucho o nada porque al final del día el factor principal para ganar la loteria es la suerte, pero es mejor enfocarse en aquellos que juegan inteligentemente.

Se puede pensar por ejemplo en Euromillones, que es de los juegos de lotería europea más grandes y confiables que recientemente aumentó su premio máximo de 190 millones a 250 millones de euros, una cifra nada despreciable. Con esos números naturalmente una gran cantidad de personas participan en los diferente juegos que organizan por lo que hay que implementar estrategias para poder aumentar las probabilidades de éxito.

Aunque el pilar principal de este tipo de juego sea el azar no quiere decir que no hayan formas de aumentar las probabilidades de éxito. Como todo juego numérico la lógica emplea un papel importante en todo el suceso. Se puede tomar como referencia la quiniela, los que la juegan no lo hacen al azar sino basados en las estadísticas y la racha de los posibles ganadores. Claro está, cuando los factores son netamente numéricos es más complicado pero se pueden aplicar ciertos trucos para mejorar las posibilidades.

Cásate con un combinación

Jugar la misma combinación de números aumenta la probabilidad de ganar que hacerlo con números diferentes en cada ocasión. Elegir combinaciones diferentes es como reiniciar el juego cada vez, en cada partida. Al probarlo en pequeña escala es más claro, en un juego de azar con números del 1 al 10 si se escoge 5 y son 20 rondas sí mucho más factible ganar alguno o varias si se mantiene el 5 a si se cambia en cada una.

Escoge con cuidado

Es un juego al azar si, pero elegir la combinación al azar es de las peores cosas que se pueden hacer, sobretodo hacerlo por las máquinas que arrojan números de forma automática. Lo mejor es organizar la propia combinación en base a varios factores como números mayores a 31 ya que la mayoría de las personas hacen sus combinaciones en base a fechas y por supuesto no elegir números que ya han ganado; lo que también implica que si la combinación gana hay que cambiarla porque las probabilidades de que vuelva salir disminuyen considerablemente.

Juega, con mesura pero juega

Tan sencillo como que el que juega más veces tiene más probabilidades de ganar. Si un dado se tira una sola vez apostando que saldrá par y sale impar se pierde, pero si se juegan 6 veces es muy poco probable que en alguna no salga par. Jugar a Euromillones viene a ser lo mismo a mayor escala. Estono quiere decir por supuesto volverse un adicto al juego, o más sano es tomarlo como un hobby, destinar un monto sobrante del presupuesto para ello que no sea significativo para las finanzas personales.

Juega donde tengas más oportunidad de ganar

Una lotería más pequeña o menos conocida donde participan relativamente pocas personas, por estadística debería aumentar las probabilidades de ganar, aunque depende también del tipo de juego y el método del mismo. Otra opción es jugar boleto de primitiva o los juegos de este tipo que al escoger entre una cantidad cerrada de números la oportunidad de ganar se incrementa considerablemente.

Compra más billetes

Así como el que juega más tiene más posibilidades de ganar, igualmente el que compra más billetes pone las cartas a su favor en el mismo sorteo. Para ello es probable que se necesite más de una combinación fija y también jugar en distintos sorteos de lotería para poder distribuir las diferentes combinaciones en diversos juegos.Fijar un presupuesto para lo que se va destinar en ello ayuda a no perder de vista el objetivo y en no abusar en los gastos.

Juega en grupos

Este es un método practicado por muchos y rehuido por otros. Es entendible que a nadie le guste demasiado compartir las ganancias pero viendo la situación en perspectiva es realmente un método bueno a considerar. Consiste en que un grupo de personas se unen en alianza para comprar una mayor cantidad de billetes de loterías y así incrementar las probabilidad de ganar. Si gana alguno se reparten las ganancias. Es un método ganar-ganar y si el premio es una cantidad considerable, vale completamente la pena implementar el método.

Jugar a la lotería es un hobby, no un trabajo. Por lo que hay que procurar mantenerlo a ese nivel. No tiene nada de malo hacerlo y de hecho hacerlo frecuentemente es una de las claves de su éxito. Muchas personas incluso emplean métodos matemáticos para lograr sacar combinaciones con más porcentaje de éxito, pero la realidad es que ningun metodo es garantía de nada. Lo que no quiere decir que no funcionen si se aplican diligentemente. Sea como sea la loteria es al fin y al cabo un juego, cuyos objetivos son tanto ganar como la emoción del mismo.