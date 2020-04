Trucos y consejos para hacer planes exitosos con antelación

A todos nos encanta hacer planes, eso es un hecho. Siempre vemos fotos de nuestros [email protected] en redes sociales que están de acá para allá sin parar, todo el día viajando, participando en maravillosos festivales de música, o simplemente haciendo otros planes y pasándolo bien. Nos encantaría hacer lo mismo, a mi por lo menos. Sigue leyendo nuestros próximos trucos y consejos para poder realizar esos planes gracias a planear las cosas con antelación. Aunque, si, por otro lado, aún necesitas una pequeña cantidad existen opciones online que te ayudarán a encontrar los préstamos personales online que mejor se adapte a tus necesidades.

Piensa en los gastos en global

Antes de lanzarte a la aventura, y decidirte, por ejemplo, a comprar un vuelo a algún país de tu alrededor, porque hay una aerolínea de bajo coste que está ofreciendo los vuelos realmente baratos, echa un vistazo al coste de vida del país. Quizás el alojamiento, y los gastos diarios que vas a realizar durante las vacaciones, hacen que sumados al vuelo sea una cantidad muy grande que no estabas dispuesto a gastarte. Un vuelo muy económico, que sea a un destino caro, se verá acompañado de otros gastos más elevados como alojamiento, comidas, vida social, etc. que incrementarán de una forma considerable el total. A veces compensa pagar vuelos un poco más caros a destinos donde el nivel económico sea inferior, de esa forma con menos dinero podrás realizar muchas más actividades. Es por eso por lo que, si planeas las cosas con la antelación necesaria, y dedicas un poco de tiempo estudiar el sitio donde harás tu posible plan, vas a evitar sorpresas en forma de gastos inesperados durante tu viaje. De la misma manera, se pueden enfocar otros planes como festivales de música, que la entrada puede ser tentadora pero luego el precio del alojamiento en esos días puede ser una auténtica locura. Además, si lo buscas antes, tendrás más opciones a tu alcance.

Sé flexible

Cuanta más flexibilidad tengas, mejores planes y más baratos podrás encontrar. Si por ejemplo quieres organizar un viaje, y para ir a tu destino necesitas comprar vuelos de avión, existen páginas web como skyscanner , que te ofrecen opciones de búsqueda flexible. Pero hay una serie de factores que debes tener en cuenta en este sentido:

Flexibilidad de destino. Puedes tener muchísimas ganas de sol y playita porque en el interior del país el invierno está siendo muy largo, pero seguramente cumpla el mismo objetivo una gran lista de ciudades costeras, y podrás cubrir tus necesidades veraniegas en diferentes destinos. Es por ello por lo que si tienes la mente abierta a distintos destinos, aparecerán buenas ofertas. Si no te centras en un destino concreto, podrás encontrar oportunidades muy beneficiosas para tu bolsillo.

Flexibilidad de tiempo. Si tienes la suerte de tener un trabajo donde, te dan cierta libertad en los días que escoges las vacaciones estás de suerte. Normalmente volar en días de diario es considerablemente más barato que los viernes o domingos y en fechas señaladas. Además, los alojamientos también suelen cambiar los precios en función de la demanda, así que los fines de semana y períodos vacacionales habituales serán, generalmente, más caros. Por tanto, esa flexibilidad de posponer o adelantar un par de días el viaje puede suponer un ahorro interesante.

Flexibilidad de actividades. Esto suena muy amplio, pero ¿por qué no? Habla con amigos, o con familiares y haced planes en grupo. Es habitual que los planes para 4 personas tengan casi el mismo precio que para 2. Por ejemplo, los apartamentos o coches de alquiler van a ser los mismos, independientemente de cuántos seáis. Si tienes la mente abierta a diferentes posibilidades, será más sencillo encontrar algo satisfactorio.

Aprovecha las oportunidades

En ocasiones, agencias de viajes tienen paquetes organizados que, a medida que se acerca la fecha del viaje, necesitan bajar los precios. Estas ofertas de última hora son muy buena opción para viajar barato. Excursiones de un día a musicales o museos, son ejemplos de viajes organizados en grupo, que ofrecen precios más que interesantes. Además, en estos viajes en grupo siempre se puede conocer gente nueva y aprovechar para hacer amigos.

Otra opción es estar atento a las ofertas de las empresas especializadas. A menudo ofrecen ciertas promociones y ofertas, a precios muy rebajados que resultan muy interesantes. Es habitual que la gente, busque financiación para este tipo de actividades mediante préstamos rápidos, opción que usada con inteligencia puede resultar excelente.

Reserva los vuelos y alojamientos con antelación

Los vuelos normalmente van subiendo los precios a medida que va acercándose la fecha del viaje. Habitualmente dos o tres meses de antelación es el tiempo en el que podrás encontrar los vuelos más económicos. Después podrás encontrarlo en algunos casos, pero lo más habitual es que el precio suba, y si baja sea poca cantidad.

En cuanto a los alojamientos ocurre similar, no porque suban o bajen los precios de los mismos lugares, sino porque con el tiempo, los más económicos o mejores se van agotando. Por eso una buena planificación puede ahorrarte mucho dinero. En estos dos casos, una buena planificación es fundamental para encontrar unas vacaciones que se adapten a tu bolsillo. Incluso una vez que sabes tu destino, puedes dedicarte a buscar por internet qué actividades hacer, o dónde se come bien y por buen precio, de este modo además de ahorrar dinero en el viaje, vas a aprovechar mucho mejor el tiempo que duren tus vacaciones.

Viaja ligero

Porque en ocasiones, especialmente cuando necesitamos coger más de un vuelo para llegar al destino, pagamos más por nuestras maletas que por nuestros vuelos en sí mismos. Por eso un consejo es optimizar bien en el equipaje. Ser conscientes de lo que vamos a usar y no volvernos locos con “por si acasos” ¡Si luego no nos ponemos ni la mitad de lo que llevamos! También es aconsejable que, para evitar disgustos en forma de penalizaciones por sobrepeso, tengamos al menos una estimación del peso de la maleta pesada de casa y ajustarnos a las indicaciones de la aerolínea. De este modo, por un lado, ahorramos al no incluir maletas extra, y por el otro evitamos posibles multas por excedernos.

Haz los planes en temporada baja.

La mayoría de los destinos tienen temporada alta y baja, dependiendo de cuándo sean óptimos para el turismo. Hay destinos y momentos que, aunque no sean los óptimos, siguen siendo excelentes y viajar y para visitar. Este cambio de temporada en tus actividades puede suponer ahorros del 50% en alojamientos, alquiler de coches, y cantidades muy grandes también durante los vuelos. Además si no te gustan las conglomeraciones de gente, esa será otra de las ventajas de viajar fuera de temporada.

Con estos consejos a buen seguro podrás hacer planes con antelación y mucho más barato. Otra ventaja va a ser que, a medida que vas haciendo más y más planes de este modo, seguirás descubriendo y aprendiendo nuevas formas de ahorrar y mientras haces lo que más te gusta. Esta forma de planear, será otro hábito que te ayudará a escapar de problemas financieros, sin tener que cortarte de cumplir tus pasiones.