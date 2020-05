¿Qué utensilios son los mejores para cocinar nuestras recetas?

El cuchillo es seguramente, junto con otros utensilios de cocina, uno de los instrumentos más antiguos en lo que a la preparación y elaboración de platos se refiere. Indispensable para hacer la gran mayoría de recetas, tendemos a pensar que cualquier cuchillo vale para todo. Pero, ¿cuántas veces hemos cortado un producto con un cuchillo inapropiado costándonos demasiado su uso e incluso en ocasiones, hasta destrozando el mismo producto? Es por eso, que tan relevante elegir bien tanto las herramientas de corte que vamos a utilizar como los demás utensilios de nuestra cocina.

Afila tu búsqueda

Para llegar a conseguir una mayor facilidad a la hora de buscar los instrumentos de corte perfectos, hay espacios web especializados que reúnen todas esas primeras marcas de cuchillos de cocina específicos para cada producto. Utensilios que por su nivel y manufactura sabemos que son de esos que firmamos que nos van a durar toda la vida.

Las marcas reconocidas son una garantía tanto de la durabilidad de los utensilios como de seguridad y manejo, ya que un cuchillo deficiente y poco afilado puede provocar que forcemos el corte más de la cuenta facilitando el terminar haciéndonos daño. Hay que poner énfasis tanto en las marcas como en las garantías de los lugares donde estamos comprando, atendiendo no solamente al producto sino también a toda la valoración del servicio que hay alrededor de él.

Por ello, si afilamos nuestra búsqueda, podemos llegar a encontrar servicios con las más altas valoraciones por parte de los usuarios. Lo que demuestra, que una buena atención al cliente sumada a una comunicación responsable son muy apreciadas por parte de los consumidores.

La precisión japonesa

Cuando queremos dar ese salto hacia la calidad profesional que exigen las recetas más complicadas como es el caso de la cocina asiática, debemos poner toda nuestra atención en los cuchillos japoneses. Por tradición y elementos de construcción son las herramientas más precisas del mercado, aportando ese corte limpio y el perfecto equilibrio que los caracterizan. Con una tradición milenaria en la forja del acero, podemos encontrar marcas tan prestigiosas como Kai y su acero de damasco o Global y su fabricación artesanal heredada de la forja de las antiguas espadas samurái.

Al igual que en nuestra tradición y cultura occidental, estas herramientas de precisión nipona también se dividen en diferentes tipos para cada uso. Desde el Santoku, un cuchillo todo terreno que corta desde carnes, pescados y vegetales hasta el Yanagiba, esencial para filetear e indispensable si hablamos de la elaboración del sushi.

Todas sus características técnicas los convierten en cuchillos muy bien valorados por los profesionales y que hoy en día, tenemos la facilidad de poder disponer de ellos directamente en nuestras casas.

Hay vida más allá del corte

Sí, no todo va a ser cortar en tu cocina, por ello necesitamos también unos utensilios de cocina que aporten la combinación perfecta con todos nuestros cuchillos. Por ejemplo, necesitaremos una chaira para afilarlos o una tabla de cortar para no estropear nuestra encimera e incluso para un mejor cuidado. También nos vendría bien un estuche tipo manta para guardarlos consiguiendo así que no se desgasten chocando en el cajón; aunque también podemos optar por colocarlos en un taco de madera o un soporte imantado para tenerlos colgando más a mano.

La idea es tener un conjunto de herramientas que nos ayuden a conservar y prolongar la vida de nuestros cuchillos, pero esto no será todo, ya que además de todos estos gadgets necesitaremos elementos para abrir los recipientes o diferentes cucharas y espumaderas para cocinar todo lo que hemos cortado. Si conseguimos obtener grandes herramientas y cuidarlas bien, seguramente elaboraremos nuestras recetas favoritas mejorando su sabor y presentación y en definitiva, de una manera más rápida, fácil y segura.