¿Qué es el vaper y cómo empezar a vapear?

Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado el término vaper o has visto a alguien utilizando uno, si no lo has hecho, a continuación, te contamos un poco sobre uno de los productos en tendencia en los últimos años.

¿Qué es el vaper?

Un vaper es simplemente un cigarrillo eléctrico que fue inventado con la finalidad principal de simular el efecto del cigarro común y tratar de sustituirlo. En los últimos años se ha convertido una tendencia en jóvenes y adultos que utilizan el vaper por diferentes razones: gusto personal, sabores interesantes, para dejar de fumar cigarrillo, entre otras cosas.

En el mercado existen y podemos encontrar diferentes modelos de vaper a diferentes precios, cada uno de ellos con una funcionalidad básica y que buscan cumplir diferentes objetivos.

Algunos copian bastante el estilo del cigarrillo y otro tienen un diseño más cuadrado y resistente. También existen variedades de líquidos de vapeo (o e-liquid), justamente esa cantidad de opciones es una de las cosas que más llama la atención de sus usuarios (el probar varios sabores, algunos contienen nicotina en bajas concentraciones, otros con mayor concentración y algunos incluso no tienen nada de nicotina).

¿Cómo empezar a vapear?

Empezar a vapear no es nada complicado, simplemente debemos seguir los siguientes pasos:

1. Lo primero y más importante es comprar el vaper que más nos guste y nos ilusione. Recordemos que el vaper va estar con nosotros en el hogar, en el trabajo, en las reuniones e incluso en las citas, por ello, el diseño debe representarnos.

2. El segundo paso consiste en comprar uno o varios líquidos de vapeo de sabores que puedan agradarnos. Mucho cuidado con esta elección porque hay sabores o aromas que no le gustan a todo el mundo.

3. Si nunca hemos fumado es importante tomárselo con calma, de igual manera el humo puede quemarnos y molestarnos hasta que nos adaptemos a vapear.

4. Mucho ojo con la resistencia. El uso prolongado, es decir, muy seguido del vaper, suele calentar demasiado la resistencia, algo que hace que el humo salga muy caliente y en algunos casos algo desagradable. Además, si queremos cuidar nuestro cigarrillo electrónico es importante dejarlo descansar un rato.

5. Nunca, pero nunca utilicen el cigarrillo si no tienes e-liquid en el cartucho, ya que pueden dañar el aparato.

6. Tómense todo el tiempo del mundo y prueben varias opciones, es posible incluso que una marca de cigarrillo electrónico no sea lo mejor para ti y debas buscar un vaper que se ajuste mejor a tus gustos, posibilidades y necesidades.

Siguiendo esos pasos y consejos puedes empezar con buen pie en el mundo del vapeo, no importa si eres un fumador de toda la vida o simplemente quieres empezar a vapear por primera vez en tu vida, es importante que te tomes las cosas con calma, que investigues bien los diferentes productos que te ofrece el mercado y que entiendas como funciona y que posibilidades ofrece.