El Sobre Verde: El regalo más especial para sorprender en San Valentín y disfrutar cuando todo esto pase

Con el calendario avanzando a velocidad de crucero por el mes de febrero, asoma en el horizonte un nuevo Día de los Enamorados. Pero esta que está a punto de llegar no es una edición cualquiera de la fiesta más romántica del año porque su contexto cambia completamente en esta ocasión por la pandemia que todo lo condiciona desde que estalló en nuestras vidas hace poco menos de doce meses.

Será, por lo tanto un San Valentín diferente a los vividos en el pasado, pero hay detalles que no pueden faltar en esta fecha tan señalada: las velas, las rosas, el vino y, por supuesto, el obsequio más especial de todos los que se entregan a un ser querido a lo largo de todo el año.

Regalo que en este 2021 tiene que ser si cabe más personal que nunca y, sin duda alguna, menos materialista. Un reloj, una corbata, una pluma o cualquier otro presente en esta línea son detalles que gustan, por supuesto, pero no tienen la garantía de quedarse para siempre en la retina del obsequiado, y encima, tampoco los puede compartir con quien se los regala, matiz que le aporta un valor añadido a cualquier obsequio. Y es que, al fin y al cabo, quien más quien menos, en los últimos meses todos hemos aprendido una lección: la vida no se disfruta igual si no disponemos del privilegio de poder compartirla in situ (no por videollamada) con quien más queremos.

Por este motivo, y para demostrar además que el amor no es cosa de un día, ‘El Sobre Verde’ es el regalo perfecto para este Día de los Enamorados. Un selecto grupo de los mejores hoteles de España unen sus fuerzas en este proyecto común que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de convertir en 14 de febrero cualquier otra fecha del 2021.

#regálaselo en San Valentín y elige tú la fecha

NOA Boutique Hotel, Palacio de Luces, La Casa del Presidente, Atrio Hotel y Restaurante, La Malvasía, Hotel Camiral y PGA Catalunya Resort, Casa Palacio María Luisa, CoolRooms Atocha, Gran Hotel Son Net, Palacio de Villapanés, Fontecruz Seises, Molino de Alcuneza, Eugenia de Montijo y Villa Favorita son los 14 establecimientos de ensueño que conforman ‘El Sobre Verde’, una iniciativa promovida por PREIPER Luxe sin ánimo de lucro.

La firma española de consultoría de turismo especializada en la hospitalidad de lujo, recientemente reconocida como “Best Spanish Luxury HospitalityConsultancy 2020” por el prestigioso grupo inglés AI Global Media, demuestra con hechos su compromiso y su solidaridad con el sector hotelero de nuestro país, uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus.

Los 14 hoteles, repartidos por toda la geografía española -La Coruña, Ávila, Asturias, El Rocío (Huelva), Cáceres, Caldes de Malavella (Girona), Jerez de la Frontera, Madrid, sierra de Tramuntana (Mallorca), Sevilla, Alcuneza (Guadalajara), Toledo y San Sebastián-, trabajaron en equipo para lanzar ‘El Sobre Verde’ de cara a las Navidades pasadas, y dado el éxito con el que fue acogida la iniciativa, han decidido retomarla para San Valentín con el deseo de poder recibir a sus huéspedes de nuevo y ofrecerles una experiencia de ensueño en sus idílicas instalaciones con todas las garantías de seguridad.

Se trata de una campaña sin parangón para la que los 14 establecimientos han diseñado estancias exclusivas personalizables por sus invitados, todas ellas con unas condiciones especiales únicas teniendo en cuenta el prestigio y la calidad de los servicios que ofrecen, los privilegiados lugares en los que están ubicados, y la belleza de sus respectivos entornos.

‘El Sobre Verde’ se puede personalizar no solo entre los 14 hoteles citados, sino también adecuando la estancia a las necesidades y deseos de cada cliente. De esta forma, se puede elegir entre cuatro experiencias vip diferentes en función de la duración de la estancia -puede variar entre una o dos noches de alojamiento- y los servicios que se deseen incluir en la misma. Por ejemplo, se antoja indispensable completar la vivencia con una comida o una cena en el restaurante gastronómico del hotel escogido, algunos de ellos reconocidos por la Guía Michelín con su máxima distinción, la estrella.

Se puede adquirir ‘El Sobre Verde’ hasta el 14 de febrero en la página web de PREIPER Luxe, donde se ha habilitado una tienda digital exclusiva a tal efecto para que el comprador optimice su tiempo sin necesidad de salir de casa o descolgar el teléfono, pero el producto final se entrega físicamente, nada de tener que imprimir un pantallazo de internet o similar para poder entregarlo en mano.

Antes de formalizar la compra online, se puede diseñar el contenido de la reserva entre todas las opciones mencionadas disponibles y se personaliza también con el nombre del destinatario. Posteriormente, el regalo es enviado al comprador físicamente en un sobre de alta calidad y caligrafía a mano. Al fin un regalo que en el proceso completo une lo mejor de la era de internet, la inmediatez, con la magia de los regalos artesanales propios de otro tiempo, esos que prestan atención hasta al último detalle del envoltorio. Una prueba de que la tradición no está reñida con el progreso.

Dicen que un viaje se vive tres veces: al soñarlo, al experimentarlo y al recordarlo. Y gracias a ‘El Sobre Verde’, también lo vas a vivir en el momento de regalarlo gracias a ese cosquilleo tan emocionante que se siente cuando entregas tu acto de amor en forma de obsequio a quien más quieres.

#Regálaselo ahora, elige tú la fecha para hacerlo realidad y, cuando todo esto pase, disfrutadlo juntos para celebrar que os queréis por encima de todo y, al mismo tiempo, para “brindar” también porque las circunstancias que marcan nuestras vidas sean, por fin, parte del pasado.