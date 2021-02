Vivir en un chalet en la Marina Baja

La zona del Levante español es una de las más deseadas a la hora de elegir una nueva residencia en la que establecerse con los mayores estándares de calidad. Uno de los destinos más populares lo constituye la Marina Baja, en la provincia de Alicante, una de las zonas más turísticas y con mejores servicios de España.

Ciudades como Benidorm, Altea o Polop resuenan en el imaginario popular como auténticas leyendas del bienestar y la diversión, recibiendo cada año a millones de visitantes. Cuando se reside en la Marina Baja se tiene la sensación de estar de vacaciones todo el año pero sin renunciar a las grandes ventajas de las grandes ciudades.

Nada mejor para emprender una nueva y prometedora etapa de la vida en este paraíso del Mediterráneo que adquirir un chalet con terreno en el que poder disfrutar del fantástico clima levantino en compañía de la familia. La oferta es muy variada, pero para acertar en la elección es fundamental contar con una agencia inmobiliaria de larga trayectoria y con un profundo conocimiento del mercado local como MyRentalia Homes.

Qué te ofrece la Marina Baja

Las viviendas que puedes encontrar en MyRentalia Homes abarcan las más diversas tipologías, pero, sin duda, las más deseadas son los chalets con piscina, un tipo de casa que va más allá de la arquitectura para convertirse en una forma de vivir.

Y es que el clima soleado de la Marina Baja, una de las zonas con un mayor número de horas de sol al año de toda Europa, pide ser disfrutado al aire libre y con todas las comodidades posibles.

Si a la gran ventaja de contar con tu propio jardín con piscina le unes los incontables servicios y la inagotable oferta de ocio que te ofrecen las localidades de la comarca, te sale como resultado un perfecto edén.

En MyRentalia Homes encontrarás las más espectaculares viviendas situadas en las turísticas localidades de la comarca: Villajoyosa, Polop, Alfaz del Pi, Finestrat, La Nucia, Altea o Benidorm, algunas de ellas con las playas más espectaculares del continente.

Los pueblos y ciudades de la Marina Alta, situados bajo los efectos de la Sierra Aitana, al sur de la Sierra Bernia, enamoran a personas de toda edad y condición: jóvenes parejas que quieren iniciar su andadura vital sin renunciar al ocio diurno y nocturno; familias que quieren ver crecer a sus hijos en un entorno seguro y alegre; o jubilados que quieren vivir un retiro dorado alejados de toda preocupación.

¿Quién no desea vivir en un chalet?

Las ventajas de vivir en un chalet son infinitas, y esa es una de las razones por la que cada vez más familias apuestan por este tipo de vivienda.

El único inconveniente suele ser el precio, algo que no lo es en la Marina Baja, una de las comarcas con mejor relación calidad/precio de la costa mediterránea en general y de la Costa Blanca en particular.

Aunque no te vamos a descubrir nada nuevo, no está de más recordar cuáles son algunas de las mayores ventajas de vivir en un chalet, como poder gozar de una mayor autonomía y tranquilidad: tu chalet puede definirse perfectamente como tu Estado independiente particular, en el que la privacidad será tu estandarte.

Por supuesto, no hay que olvidar su mayor amplitud de espacios: los chalets suelen tener un mayor tamaño que la inmensa mayoría de los pisos, con el plus de contar con tu propio terreno donde poder disfrutar del sol y del aire puro. Si además cuentas con una piscina, el combo estará completo.

No encontrarás un lugar mejor en el que empezar una nueva vida como en las maravillosas localidades de la Marina Baja, un destino turístico de primer orden con todos los servicios al alcance de tu mano. Y qué mejor que iniciar esta nueva etapa en un chalet de calidad que se adapte a tus gustos y necesidades.