¿Cuáles son las playas más bonitas de Almería? Te recomendamos estas 10

Almería, una provincia del sureste de España, es famosa por su hermosa costa, que ofrece algunas de las playas más hermosas y vírgenes del país. Almería es un destino ideal para los amantes del sol y la playa debido a sus paisajes naturales que combinan montañas, dunas y aguas cristalinas. A continuación, te presentamos una selección de las 10 playas más hermosas que debes visitar si estás en la zona.

Playa de los Genoveses

La Playa de los Genoveses, ubicada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es una de las más destacadas de Almería. La arena fina y dorada de esta playa, rodeada de un paisaje volcánico, se combina con aguas transparentes de un azul intenso. Los Genoveses es un lugar ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro, ya que no hay edificios en los alrededores.

Playa de Los Muertos

Es posible que la Playa de Los Muertos sea una de las más impresionantes de Almería. Se encuentra en Carboneras y es conocida por sus aguas cristalinas y su belleza natural. La playa es menos concurrida porque está rodeada de acantilados y tiene un acceso difícil. El agua es muy clara y la arena es de guijarros pequeños, lo que la hace ideal para snorkel. Su experiencia es inigualable, a pesar de su nombre tétrico.

Playa de Mónsul

La Playa de Mónsul, ubicada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es conocida por sus formaciones rocosas formadas por volcanes que surgen del agua y la arena. Este escenario ha sido utilizado en "Indiana Jones and the Last Crusade". Para aquellos que buscan un entorno tranquilo y espectacular, la playa es el lugar ideal. El agua es clara e ideal para nadar, y la atmósfera es relajante, por lo que Mónsul es una visita obligada.

Cala del Plomo

Otra playa protegida en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es la Cala del Plomo. Esta cala ofrece una experiencia genuina alejada del bullicio turístico gracias a su entorno natural y rústico. La arena gruesa y dorada del lugar junto con las aguas claras lo convierten en un lugar ideal para aquellos que buscan privacidad. Es una playa ideal para relajarse, disfrutar del sol y nadar en aguas calmantes.

Cala de Enmedio

La Cala de Enmedio es una joya escondida que se encuentra entre las montañas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y ofrece una experiencia única. Esta cala de arena blanca y aguas turquesas, accesible solo a pie o en barco, es un paraíso para aquellos que buscan paz y tranquilidad. Las formaciones rocosas que la rodean la hacen única, dando lugar a piscinas naturales y pequeñas cuevas que invitan a la exploración.

Cala de San Pedro

La Cala de San Pedro es una playa única en Almería por su belleza natural y la comunidad hippie que vive allí. Esta playa, a la que sólo se puede llegar a pie o en barco, está rodeada de un entorno natural impresionante con una combinación de montañas y una variedad de vegetación abundante. La arena suave y el agua cristalina lo hacen un lugar ideal para relajarse y desconectar del mundo exterior.

Playa de Agua Amarga

La Playa de Agua Amarga se encuentra en el pequeño pueblo de Agua Amarga, una playa urbana muy atractiva. Aunque vive en un lugar más avanzado, mantiene un ambiente tranquilo y relajado. La playa es ideal para familias porque es amplia, con arena fina y aguas calmadas. Además, hay muchos lugares en el pueblo donde se puede disfrutar de la cocina local.

Playa de Las Negras

La Playa de Las Negras es famosa por su paisaje pintoresco y su ambiente bohemio. La playa, ubicada en un pequeño pueblo de pescadores, tiene una mezcla de arena y guijarros y está rodeada de acantilados que la hacen única. Es un lugar perfecto para pasar un día tranquilo al sol y luego cenar en uno de los restaurantes acogedores que se encuentran al lado de la playa.

Playa de San José

La Playa de San José es una de las más populares de la región debido a su ubicación conveniente y sus excelentes servicios. La playa amplia de arena dorada es ideal para familias, y sus aguas tranquilas invitan a nadar. San José es un lugar ideal para pasar una jornada completa de sol y mar debido a su ambiente tranquilo y su amplia variedad de bares y restaurantes.

Playa de la Isleta del Moro

La pequeña playa de la Isleta del Moro se encuentra en un encantador pueblo pesquero. Esta playa es ideal para aquellos que buscan un lugar auténtico y poco masificado porque sus aguas son cristalinas. Disfrutar de una comida deliciosa después de un día en la playa es posible gracias a la proximidad de varios bares y restaurantes.