Venom: El último baile: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Película estadounidense sobre héroes basada en Marvel. La historia cuenta el regreso de Tom Hardy a Venom, que es uno de los personajes más icónicos de Marvel. Los personajes Eddie y Venom huyen por los acontecimientos ocurridos Los dos personajes ven la obligación de escapar y a tomar una decisión desoladora.

Reparto

Tom Hardy

Chiwetel Ejiofor

Juno Temple

Clark Backo

Stephen Graham

Rhys Ifans

Peggy Lu

Alanna Ubach

Actores más conocidos

Tom Hardy es un actor británico nacido en Londres, el 15 de septiembre de 1977, ha participado en películas como Black Hawk Down, película dónde debutó como actor. Las actuaciones con más reconocimiento han sido en Venom. Las más aclamadas son en “The Revenant” (2015) dónde fue nominado a un Óscar. Además, también destacó en “Warrior” (2011), “Legend”(2015) y “Bronson”(2008).

En televisión también ha obtenido bastante éxito, participando en la serie “Taboo” (2017-2022) interpretando a James Delaney. Otra de sus actuaciones donde ha participado ha sido en la famosa serie “Peaky Blinders” (2014-2022).

Ha recibido premios en base a sus actuaciones en teatros británicos y estadounidenses (2003-2010), siendo nominado al premio Laurence Olivier por ser el debutante con mayor potencial en “In Arabia We´d All Be Kings” (2003) además de ser galardonado con el premio “Evening Standard Theatre”.

Alanna Ubach es una actriz estadounidense nacida el 3 de octubre de 1975, conocida por interpretar a Serena en “Legally Blonde”. Además, también ejerció el papel de Isabel Villalobos en “Meet The Fockers”.

Ha participado en sinnúmeros de personajes animados interpretando a Liz Allan en “ The Spectacular Spider- Man”, al personaje de El Tigre en “aventuras de Manny Rivera y Lola Boa”

Una de las nominaciones más importantes que ha tenido ha sido la selección a la artistas más jóven en “El mundo de Beakman” en el año 1992.

Stephen Graham es un actor de cine y de televisión británico. Es conocido por hacer interpretaciones de personajes violentos y tiene una habilidad increíble para reproducir estos aspectos, lo que le ha llevado a desarrollarse como actor.

Ha participado en películas independientes como “blockbusters” y series de televisión interpretando papeles como “Snatch” (2000), “Gangs of New York” (2002), “This is England” (2006), “The Damned United” (2009) y “Enemigos públicos”( 2009) entre otras.

Trailer

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 25 de octubre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.