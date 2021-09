11 cosas que hay que tener en cuenta antes de practicar yoga

MADRID, 19 (CHANCE)

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el yoga se ha convertido en parte de la rutina diaria de muchos. Las personas a las que no les gusta hacer gimnasia, a menudo recurren al yoga para su dosis diaria de actividad física. Lo mejor es que no necesitas ningún equipo para realizar esta actividad, solo algo de espacio y una esterilla es todo lo que necesitas. El yoga no solo ayuda a mejorar la salud física, sino que, también, es excelente para la salud mental y emocional, pero... ¿Realizamos bien los ejercicios?

Cayetana Rodenas, profesora de yoga formada en Hatha, ashtanga Yoga y Yoga niños entre Australia, USA y España, nos da 11 tips para realizar correctamente esta actividad sin que cause ningún problema físico y emocional:

1. No te esfuerces demasiado: En la escala del 1 al 10, donde 1 es el más fácil y el 10 el más difícil, cada asana que realices no tiene por qué llegar a 10. Depende de tu cuerpo y tu rutina diaria, puedes llegar a 7, 8 o incluso menos.

2. Clima: No practiques yoga en condiciones climáticas extremas, a no ser que se trate de un estilo de yoga concreto donde la temperatura sea extrema, muy alta o muy baja, en ese caso siempre se debe realizar bajo supervisión profesional y un buen estado físico.

3. Cuidado con la respiración: La respiración juega un papel vital en la práctica del yoga. Hay que respirar normalmente (de una manera normal respetando nuestro ritmo, sin contener la respiración ni hiperventilar en exceso) a menos que se den instrucciones especiales.

4. Yoga después de las comidas: No se recomienda practicar yoga inmediatamente después de las comidas. Hay que esperar al menos 2-3 horas para que la comida se asiente y se quede el estómago vacío.

5. No hay que practicar yoga cuando se está agotado: Mucha gente toma la práctica del yoga como algo ligero, lo cual no es cierto. Algunas sesiones de yoga pueden hacerte sudar mucho, e incluso suponer un sobreesfuerzo.

6. Toma orientación: Esto no es una regla sino una pauta. Es mucho más recomendable no practicar yoga solo. Es mejor encontrar un compañero y practicar bajo la supervisión de un experto. El solo hecho de leer, mirar un vídeo, y practicar puede provocar tirones o molestias en los músculos, por no estar practicando correctamente. Si estás haciendo una postura avanzada por primera vez, es mejor pedir ayuda a alguien.

7. No usar ropa ajustada. Di NO a los zapatos y la ropa ajustada mientras practicas yoga. La ropa ajustada en la parte superior de la espalda puede restringir el movimiento de la caja torácica y el pulmón, lo que puede provocar una respiración incompleta.

8. Ducharse: Es muy recomendable tomar una ducha después de un entrenamiento sudoroso. Cayetana advierte que no hay que ducharse inmediatamente. Hay que dejar que el cuerpo se seque normalmente antes de dirigirse a la ducha.

9. Menstruación: No hagas las posturas de "pies hacia arriba" (invertidas) durante la menstruación. Intenta realizar posturas simples de relajación y respiración mientras se está con la regla.

10. Post entrenamiento de yoga: Se sugiere no realizar ninguna sesión de entrenamiento de alta intensidad después del yoga. El entrenamiento se debe hacer antes de la sesión de yoga con una buena planificación.

11. Agua: Beber demasiada agua entre la práctica de yoga no es recomendable, porque puede hacerte sentir pesado e hinchado dificultando la práctica. Con tomar algunos sorbos es suficiente.