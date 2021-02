14F.- Borràs (Junts) se define como voto útil contra un tripartito y por la independencia

VIC (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha asegurado este domingo que apostar por su partido el 14 de febrero es un voto útil para evitar un tripartito en que estén el PSC y los comuns, así como para avanzar por la independencia y para frenar a Vox.

Así lo ha manifestado en su mitin central, celebrado de forma presencial y telemática en Vic (Barcelona) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; la cabeza de lista de Girona, Gemma Geis; de Tarragona, Albert Batet, y de Lleida, Ramon Tremosa; y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

"Somos el voto útil para que no pueda haber ningún tripartito y ningún gobierno con partidos del 155. No gobernaremos con ellos pero tampoco aceptaremos sus votos. No queremos un Govern de socialistas y comuns, porque no queremos que el modelo de España ni el de Barcelona qse aplique en Cataluña", ha exclamado.

