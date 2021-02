14F- Borràs (Junts) niega haber querido atacar a Junqueras y pide no "malinterpretar" sus palabras

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha negado este miércoles que haya querido atacar al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha reclamado que no se "malinterpreten" sus palabras.

"Nunca ha sido mi voluntad atacar a nadie que considere como compañeros de viaje, y los independentistas lo somos", ha sostenido en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, después de que, a raíz de su imputación por su gestión al frente de la Institución de les Lletres Catalanes, afirmara que Junqueras cumple pena de prisión tras haber sido condenado por corrupción.

La aún portavoz de Junts en el Congreso ha recomendado escuchar la respuesta completa y ha pedido que "no se malinterprete haciendo cortes que dan a entender lo que se dice".

Según Borràs, es un hecho que Junqueras fue condenado "por corrupción, como también los consellers y como ha sido todo el juicio del proceso independentista".

Sobre su investigación, considera que es consecuencia "de un Estado que persigue a la disidencia política", y ha añadido que si no estuviera al frente de Junts no habría caso.

También ha diferenciado su caso de la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP al asegurar que "son cosas muy diferentes".

"Los escándalos por corrupción del PP y en otros partidos son una práctica habitual, no es mi caso. No he estado nunca en política y he hecho gala una gestión transparente y eficaz", ha reivindicado.