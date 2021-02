14F.- Junqueras (ERC) pide no rendirse e ir a votar: "No nos hemos rendido en la cárcel"

Apela a los abstencionistas: "Os ruego que no os equivoquéis de voto"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este viernes a la movilización el domingo en las elecciones para lograr una victoria : "Si nosotros no nos hemos rendido en la cárcel, menos os tenéis que rendir vosotros ante una urna. Porque las urnas son nuestra arma, nuestra herramienta y nuestro instrumento".

Lo ha dicho en el mitin de final de campaña en las Cotxeres de Sants de Barcelona ante unas 200 personas --el acto con más asistencia--, en que han apoyado al candidato Pere Aragonès la plana mayor del partido, como Marta Rovira, Marta Vilalta y Roger Torrent, y los presos republicanos del 1-O, como Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva, además de otros miembros de ERC.

"Os ruego que no os equivoquéis de voto este 14 de febrero. Porque, si os equivocáis de voto, retrasaréis esta esperanza, este futuro y esta república", y ha apelado a repetir las victorias de ERC de los años 30 para rendir homenaje a las generaciones que precedieron a la actual en la lucha por la república.

Junqueras se ha dirigido a los que nunca han votado a ERC porque considera que tienen una "oportunidad de garantizar un gobierno independentista y de izquierdas, un gobierno comprometido y valiente, un gobierno ejemplar desde el punto de vista ético y moral".

El líder republicano también ha apelado a los posibles abstencionistas porque cree que, si no van a votar, no podrán "aguantar la mirada de aquellos que nunca se han rendido", y ha expresado su convicción de que sus votos servirán para vencer en estos comicios.

ROMEVA Y FORCADELL

Entre ovaciones a los presos republicanos del 1-O, el exconseller Raül Romeva ha asegurado que es un honor y un orgullo perder la libertad personal si es para lograr la libertad colectiva, que, para él, es la independencia: "La victoria de ERC este domingo no es una opción, es una obligación".

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha pedido a todos los independentistas votar: "No podemos perimitir que ganen los del 155. No podemos permitir que ganen los que nos quieren en la cárcel, en el exilio y los que nos quieren represaliados. Y si ganan, tendrán el apoyo de Vox, y Vox es fascismo. No sé por qué le llaman populismo; su nombre es fascismo. Y lo único que se puede hacer con el fascismo es combatirlo".