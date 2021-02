14F.- Mas: el PDeCAT "se la ha jugado contra la represión y el 155 igual que otros"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que el PDeCAT "se la ha jugado por la independencia, contra la represión y contra el 155 igual que otros que están en formaciones de tipo soberanista".

"No hay ninguna carrera para ver si hay alguien que es más o menos independentista. Si queremos una Cataluña libre no puede haber competiciones sobre si uno de los cree más que el otro", ha dicho en su intervención telemática en el acto de final de campaña de este viernes.

También ha animado a ir a votar este domingo: "Insisto en la importancia de ir a votar. Cuando alguien me habla de la utilidad o no del voto, yo le digo: Lo más inútil es no votar. No hay diputados de la abstención ni del voto en blanco. Las sillas se llenarán igual".

