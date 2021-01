15 candidaturas concurrirán en las elecciones catalanas en Barcelona y 18 en Girona

La Junta Electoral proclama las candidaturas a la espera de que el TSJC resuelva sobre el aplazamiento

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

15 candidaturas concurrirán a las elecciones catalanas en la circunscripción de Barcelona y 18 en la de Girona, que suman un total de 33 en las dos demarcaciones, 12 más que en los comicios del 2017, después de que las Juntas Electorales Provinciales hayan proclamado las candidaturas de cara al 14F.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat --encargada de la organización de los comicios-- ha explicado que el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicado el listado definitivo de las candidaturas electorales de Barcelona y Girona.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiera cautelarmente y de manera provisional el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero, los mecanismos y trámites electorales se han reactivado, y uno de ellos es la proclamación de las candidaturas que se habían presentado.

Así, las Juntas Electorales Provinciales de Barcelona y Girona ya han proclamado las candidaturas que podrán concurrir a los comicios del 14 de febrero a la espera de que el TSJC resuelva sobre si se tienen que mantener las elecciones en esa fecha o si se pueden aplazar al 30 de mayo, como había decretado la Generalitat.

BARCELONA

En la demarcación de Barcelona han quedado desestimadas siete candidaturas: Pacma; Escons en Blanc; Volt Europa; Unidos por la Democracia + Jubilados; Partido Familia y Vida; Per un món més just, y Partit Comunista del Poble de Catalunya.

Las 15 formaciones que estarán en las papeletas de las elecciones serán el PSC; ERC, PDeCAT; CUP; JxCat; Cs; En Comú Podem; Vox; Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC); Izquierda en Positivo; Primàries per la Independència; el PNC --el partido de Marta Pascal--; el Front Nacional de Catalunya (FNC) --grupo independentista de extrema derecha-- y Recortes cero.

GIRONA

En la circunsripción de Girona, las dos candidaturas rechazadas por la Junta Electoral han sido el Partit Comunista del Poble de Catalunya y el Pacma.

Sí que se concurrirán el PSC; Cs; ERC; JxCat; CUP; En Comú Podem; PP; PDeCAT; PNC; Vox; Izquierda en Positivo; Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC); Unión Europea de Pensionistas; Primàries per la Independència; Per un món més just; Alianza por el comercio y la vivienda; FNC y Recortes cero.