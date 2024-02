18F.- Feijóo: "Si no hay delito de terrorismo, ¿por qué quieren incluirlo en la amnistía?"

Destaca que Mazón y el PP se comprometen "a ayudar a los catalanes" con la sequía: "Si ellos levantan muros, nosotros hacemos puentes"

MOS (PONTEVEDRA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado la "metamorfosis" del PSOE con su postura al respecto de la amnistía para los líderes del 'procés' catalán en los últimos años y ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de ahora querer "suplantar" a los jueces y "dictar sentencias".

Dicho esto, se ha preguntado "por qué quieren incluir el delito de terrorismo" entre los amnistiados si, según dijo Sánchez esta semana, los independentistas catalanes "no son terroristas".

Así se ha pronunciado Feijóo durante un mitin-comida ante más de un millar de afiliados y simpatizantes en Mos (Pontevedra) este domingo, el tercer día de campaña para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.

Desde allí, ha aprovechado para sacar pecho de su mayoría absoluta en el Senado y de ser el grupo con más diputados en el Congreso, al tiempo que ha calificado de "débil" el Gobierno central. En primer lugar, porque es "el más dividido de toda la historia democrática" de España.

En segundo lugar, porque "no es capaz de defender la igualdad" y "no le importan los problemas de los españoles" sino "el de un ciudadano": el expresident de la Generalitar Carles Puigdemont, "que ni siquiera cree que es español".

"Es sorprendente que al Gobierno le interese más el problema de un ciudadano que no quiere ser español que un problema de todos los españoles, como es la igualdad de trato ante la ley", ha resumido el presidente del PP.

En este contexto, Feijóo cree que el PSOE sufrió una "metamorfosis" en su postura con la ley de amnistía, que esta semana fracasaba en el pleno del Congreso.

Y es que los socialistas, "de decir que jamás" harían una norma para perdonar delitos "condenados por jueces", después aseguraron que "era posible siempre fue no fueran delitos de terrorismo" y ahora "si es poco terrorismo".

"Y ahora ya no saben qué inventarse. Algunos comentan que se están inventando un nuevo delito de terroristas para que los que presuntamente lo hayan cometido en Cataluña no tengan ninguna pena y no se tengan que someter a ningún juicio", ha afeado Feijóo.

"LA EXTORSIÓN" DE LOS INDEPENDENTISTAS

En definitiva, el líder de la oposición cree que el PSOE "acepta la extorsión" de los independentistas y, de tal forma, Sánchez "fue investido a cambio de una compra de siete votos". Y a cambio de todo eso "han entregado Pamplona a Bildu", están "investigando a los jueces porque son corruptos y predicadores" y "perdonan deudas millonarias a las comunidades más ricas que la media".

Asimismo, el presidente del PP ha reivindicado la postura de las comunidades en asuntos como "la peor crisis de inmigración" que vive España e, incluso, con la alerta por sequía en Cataluña.

Al respecto de este último tema, Feijóo ha destacado que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y los populares en su conjunto "se compromete a ayudar a los catalanes con su sequía". "Si ellos levantan muros, nosotros hacemos puentes", ha apostillado.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Feijóo, que llevaba en el pecho un lazo color verde, ha querido recordar que este domingo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que "lamentablemente" se va a diagnosticar a 300.000 personas en este año.

Así, ha tenido palabras de ánimo no solo para las personas que lo padecen, sino también a sus familiares, a los que "les cambia la vida".

También ha ensalzado la labor de médicos, enfermeros, investigadores y "todos los que donan parte de su patrimonio" para luchar contra la enfermedad. "En esta lucha no sobra nadie y todos vamos a trabajar en el ámbito de nuestras responsabilidades", ha añadido el líder del PP.