18F.- El PPdeG presenta su programa con 870 medidas y se compromete a duplicar el parque público de viviendas

Defiende que su programa es "realizable", en el que "no hay nada" que "no se pueda pagar" con los presupuestos autonómicos, sin "promesas imposibles"

LUGO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha presentado su programa electoral, que está compuesto por 870 medidas entre las que ha remarcado su compromiso de duplicar el parque público de viviendas y que en Galicia, en 2028 cuando finalicen los cuatro años de legislatura, haya como mínimo 8.000 viviendas de estas características.

Así lo ha hecho este sábado en Lugo en la presentación de su primer programa electoral con el que el PPdeG concurre a los comicios autonómicos del 18 de febrero y que ha definido como el "contrato con Galicia".

Rueda, tras bajar las escaleras mecánicas junto a la candidata del PPdeG por Lugo, Elena Candia, y el coordinador del programa, Valentín García, ha sido recibido entre aplausos por un auditorio con 1.000 personas.

Ante ellos ha defendido su programa "realizable", en el que "no hay nada" que "no se pueda pagar" con los presupuestos autonómicos, sin "promesas imposibles". "Para prometer la luna ya están otros que nunca gobernaron", ha remarcado.

"No voy a tener que llamar a Moncloa, no voy a tener que tener oscuras negociaciones entre los que pierden las elecciones y no voy a tener que llamar ni al País Vasco ni a Cataluña", ha esgrimido con el programa electoral en mano.

El programa, según ha detallado el coordinador del mismo, Valentín García, se compone de 870 medidas que se dividen en cinco ejes fundamentales y ha opinado que "se ajustan" a las necesidades de Galicia.

Así, el documento, formado por 177 páginas, "será accesible a todas las personas", estará en varios idiomas, tiene pictogramas, lo podrán entender personas con discapacidad y podrá consultarse online.

DUPLICAR LAS VIVIENDAS PÚBLICAS

De esta forma, Rueda ha recordado que, actualmente, en la comunidad hay 3.800 viviendas públicas y, además, ha incidido en que apoyarán el sector privado, que "no es ningún demonio", por lo que pondrán las medidas para que, cuando acabe la legislatura, haya 20.000 viviendas protegidas. "Muchas de ellas dedicadas al alquiler con precios sociales", ha apostillado.

En este apartado, al que ha tenido acceso Europa Press, se han establecido 14 ejes vertebrales. El primero de ellos recoge la convocatoria de ayudas a particulares para la construcción de viviendas unifamiliares nuevas.

Como segundo punto han establecido "el impulso" de ayudas al alquiler para jóvenes menores de 36 años, con el objetivo de "ayudarles a acceder a su primera vivienda" y con el foco puesto en las familias monoparentales.

Los populares se han comprometido a renovar el pacto social por la vivienda a través de la participación y aportaciones de "todos los agentes del sector" en el período 2026-2030.

En cuanto a la vivienda protegida, crearán una plataforma residencial con los ayuntamientos y ayudarán a los ayuntamientos en la creación de sus parques públicos de vivienda.

También apostarán por el uso de madera certificada en la rehabilitación de viviendas y en los centros históricos rehabilitarán 300 inmuebles abandonados por lo que, según las previsiones del PPdeG, en 2028 Galicia contará con 14 áreas Rexurbe.

Por otra parte, "facilitarán" la rehabilitación y mejora de 25.000 viviendas energeticamente eficientes y accesibles con ayudas a propietarios y comunidades de propietarios.

"Apostaremos por el alquiler seguro", han establecido, con el apoyo a que se renten viviendas a "un precio adecuado". En este apartado, lanzarán ayudas de hasta 16.000 euros para financiar obras para adecuación de las viviendas.

Crearán una oficina de asesoramiento a la antiocupación ya que, según ha recogido el PPdeG, "una de las principales de preocupaciones de los gallegos" que tienen una propiedad es la "ocupación ilegal" de viviendas.

El rural es otro de los ejes recogidos en este punto en el que implantarán un nuevo programa, 'Revive no rural' para atraer a la población a los ayuntamientos rurales que tengan un crecimiento demográfico negativo.

Finalmente, en este apartado han añadido un refuerzo a las medidas para fomentar la vivienda colaborativa que se priorizará su inicio en las ciudades y entornos periurbanos.

ALTRI Y ALCOA

En su intervención, Alfonso Rueda también ha hecho referencia a Altri que quiere que "se instale en Galicia" y ha vuelto a insistir en que la fábrica de Alcoa tiene que quedarse en A Mariña lucense.

Fue entonces, cuando ha hecho referencia a la cita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido en esta jornada en Lugo para arropar al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

"El presidente del Gobierno viene a Lugo, a tres semanas de las elecciones y no tiene ningún compromiso. Yo pensaba que iba a hablar de Altri y visto que no habló ahora no me extraña. Hace año y medio me recibió en la Moncloa y le llevé pocos asuntos. Lo fundamental era Altri", ha criticado Rueda.

Al tiempo que ha tirado de retranca para comentar que este sábado también esperaba algún anuncio por parte de Sánchez, como la fábrica que quiere construir Altri en Lugo pero, sin embargo, "no hubo ni gol en el estadio Anxo Carro", instalaciones deportivas que se encuentran en las proximidades del Pazo de Feiras y Congresos donde los populares han celebrado su acto.

"Por lo menos hay que agradecer que si no tiene intención de comprometerse, por lo menos que no mienta por una segunda vez. Eso por lo menos hay que agradecerlo", ha ironizado Rueda.