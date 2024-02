18F.- Rueda ironiza con que BNG "rescate a la vieja gloria de Beiras": "Que sea valiente y traiga a Arnaldo Otegi"

Pide a los suyos fiarse de "la peor encuesta" y reivindica el valor de saber "qué hay que hacer" frente a quienes llevan "años sin gestionar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha ironizado con que, tras las críticas a los 'populares' por estar "orgullosos" de Manuel Fraga de años atrás, el BNG haya recurrido "a sus grandes éxitos" en esta campaña y haya contado con el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, miembro fundador de Anova, en un mitin en el que también participó su candidata, Ana Pontón.

"Ayer, en pleno mes de febrero del año 2024. ¡Qué mal deben de estar que rescataron a la vieja gloria de Beiras!", ha proclamado Rueda, antes de advertir que si los nacionalistas fueran "valientes, sinceros y transparentes" traerían "a sus aliados, a esos de los que presumen cuando creen que no se les oyen".

"Traerían a ese con el que se hacen fotos que ahora les enseñamos y se avergüenzan, pero no lo pueden negar como hacen con el programa porque las fotos son fotos. Si el Bloque es valiente, sincero y consencuente, que traiga aquí a Arnaldo Otegi. ¡Entonces veremos lo que es el Bloque!", ha retado, en la línea del mensaje más duro contra el nacionalismo que ha marcado sus últimas jornadas.

Recién llegado al mitin tras hacer un recorrido en moto hasta O Pedrouzo (O Pino) y después de participar a primera hora en un acto sectorial de educación, Rueda ha participado en un mitin al que acudieron en torno a 500 personas en un hotel compostelano próximo a la Praza do Obradoiro. Estuvo acompañado del presidente andaluz, Juanma Moreno, antes de la última parada del día para ambos dirigentes 'populares', que será una cena-mitin en Sanxenxo.

Con el foco en el Bloque, ha vuelto a cargar contra la formación por querer promover "la independencia" y el "monolingüismo" lingüístico. Enfrente, ha reivindicado su modelo educativo y ha sugerido que los nacionalistas están "muy preocupados" por actos como el convocado por los 'populares' en la Cidade da Cultura, con numerosos asistentes.

"ESTÁN MUY PREOCUPADOS"

"Muy preocupados porque la educación no es de ellos, es de los padres, de los alumnos y de los docentes. Y las aulas no son lugares para hacer mítines", ha remarcado, antes de atacar también al PSOE al considerar que "le da igual quien gobierne con tal de que no lo haga el PP".

Rueda ha advertido que la alternativa al PP es un "multipartito" que recuerda a tiempos del "bipartito". Un "bipartito", ha agregado, que lleva años "sin gestionar" y con las fuerzas de izquierdas que agitan supuestos "recortes" como baza electoral. Como ejemplo, ha recordado la manifestación de la sanidad y ha advertido que la actual Xunta destina a esta área "1.300 millones más".

"SÉ LO QUE HACE FALTA"

"¡Somos nosotros o ellos, la izquierda soberbia!", ha enfatizado el candidato 'popular', en un mitin en el que ha pedido a los suyos que, en los últimos días en los que va a estar permitido publicar encuestas, se fíen de la que les dé "peor" que, ha augurado, será la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Asimismo, frente a quienes llevan años "sin gestionar", ha reivindicado el valor de "saber lo que hay que hacer". "Sé lo que hay que hacer, confiad en mí", ha apelado, antes de pedir a los suyos que "no le fallen". Y en el foco, de nuevo, además de presumir de la "experiencia" de su gobierno y conselleiros, el BNG. "No quiero trasladar aquí los problemas identitarios", ha concluido.

VEREA AVISA CONTRA EL "EXCESO DE CONFIANZA"

El encargado de abrir el acto ha sido el líder local del PP, Borja Verea, quien ha destacado la asistencia al acto y que Rueda había "ganado" a partidos que se estaban disputando simultáneamente. A renglón seguido, ha advertido de que "el mayor enemigo" del PP no es "ni un BNG más radical que nunca" ni el PSOE "que manda a Galicia 20 ministros de Erasmus", sino "el exceso de confianza".

"¡Santiago no te va a fallar!", ha garantizado Verea, interrumpido varias veces con aplausos y gritos de "presidente, presidente" dirigidos a Rueda. "El 18 de febrero vamos a llenar las urnas de votos, vamos a conseguir otra victoria histórica y a lograr la primera mayoría de Alfonso Rueda", ha aseverado, antes de que tomase la palabra la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien ha secundado su mensaje.