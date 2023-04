19 organizaciones políticas, sindicales y sociales arropan este domingo el manifiesto reivindicativo

Piden que Castilla y León no sea "el ejemplo de retroceso" para el resto de España y llaman a rechazar la política del odio y la confrontación

Un total de 19 organizaciones políticas, sindicales y sociales de la Comunidad arroparán este domingo, 23 de abril, la lectura del manifiesto reivindicativo con motivo del Día de Villalar, la festividad de la Comunidad Autónoma.

El manifiesto, que será leído en la campa a las 13.00 horas, ha sido firmado por PSOE, Izquierda Unida, Podemos, PCCyL, CCOO, UGT, STECYL, STACYL, Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL), Asociación Vecinal Rondilla, Unión de Consumidores de Castilla y León, Consumidores en Acción (FACUA), Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (TRADECYL), Unión de pequeños autónomos del transporte y las Comunicaciones de Castilla y León (UNIATRAMC), Fundación Triángulo, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR), Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) y Asociación de Periodistas Feministas (APFCyL).

En el manifiesto los firmantes recuerdan que Villalar está recogida en el Estatuto de Autonomía como fiesta oficial de la Comunidad Autónoma y denuncian que "desde la llegada de la ultraderecha" el Partido Popular ha cedido a "sus presiones", ha reducido la aportación y no ha trasladado el festivo a mañana, lunes 24, entre otros.

"Desde que la extrema derecha ha irrumpido en el Gobierno se precia de romper acuerdos y compromisos, eliminar programas y servicios públicos, imponer su voluntad unilateralmente y rechazar el diálogo, la negociación y el acuerdo como forma de gestionar la vida pública. Estos golpes a la más elemental concepción de la democracia arrastran al Partido Popular, al punto de ver a responsables públicos, que deberían estar alejados de los postulados del matonismo y la prepotencia de la extrema derecha, protagonizar episodios escandalosos y zafios", aseguran los firmantes que llaman a revertir esta situación. "Creemos que nos jugamos mucho", añaden.

Además de reivindicar el espíritu comunero, los partidos, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales firmantes recuerdan que Villalar es una celebración históricamente vinculada "con la lucha por la libertad, la democracia, los derechos sociales y el progreso".

"No queremos que nuestra tierra sea el ejemplo de retroceso para el resto de España, ni queremos que este modelo se exporte al resto de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales", añade el manifiesto, para recordar que el 28 de mayo la ciudadanía tiene que demostrar con su voto "el rechazo a las políticas del odio y la confrontación".

El texto incide también en problemas de la Comunidad como la despoblación, "el deterioro" de la sanidad o la situación de las residencias que están "peor" que en el inicio de la pandemia, así como las políticas "pésimas" que reducen "servicios de todos" y acusan a la Junta de estar más volcada en criticar y oponerse al Gobierno de España "que en proponer medidas para que nuestra Comunidad pueda solucionar sus problemas".

"Esperamos que la Junta de Castilla y León no repita el enorme ridículo de devolver dinero como ha ocurrido ya en 2022 con 100 millones de euros que la Consejería de Empleo ha tenido que revertir al Estado por no saber, o no querer, ejecutar los programas y proyectos financiados", explican a modo de ejemplo y recuerdan que la política fiscal del Gobierno Autonómico, "rebajando los impuestos a quienes más tienen, no ayuda a mejorar nuestras infraestructuras ni a dotar adecuadamente los servicios públicos que son el salario diferido de los trabajadores y las trabajadoras y que benefician a toda la ciudadanía".

"El año anterior ya lamentábamos la situación en la que noshabía puesto la irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular, convocando elecciones anticipadas en plena pandemia y conformando un gobierno con un partido de la extrema derecha. Después de un año de Gobierno, podemos y debemos denunciar que la derecha y la extrema derecha están deteriorando la calidad democrática, haciendo retroceder nuestros derechos, devaluando los servicios públicos y creando un clima que socava la convivencia basado en la confrontación, el odio, la prepotencia, la mentira y la ausencia absoluta de diálogo político y social", añaden en concreto.

Tras denunciar "el machismo" que no reconoce la discriminación a las mujeres, rechaza también las políticas contra el diálogo social y exige el respeto a los acuerdos vigentes. Asimismo, exige al presidente de la Junta que cese a los responsables de Vox y "rescate al legislativo" para "evitar el deterioro constante de la democracia". Y ven "especialmente preocupante" el "peligroso" discurso que se está haciendo por la extrema derecha en la Comunidad "negando la existencia de la violencia de género, y que no solo banaliza y naturaliza la violencia sinoque la refuerza y legitima".

Los firmantes del Manifiesto de Villalar 2023 rubricaron el texto el pasado día 13 en un acto en el que han incidieron en la necesidad de recuperar el carácter reivindicativo de la fiesta, que este año va a ser más reivindicativo que nunca, frente a lo que han considerado "ataques" del Gobierno de la Comunidad.

Además, animaron a todos los ciudadanos a impulsar esta fiesta y recordaron que el día de Villalar está en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad que este año recupera su manifiesto "crítico" con el poder en un momento en que este intenta "poner trabas".