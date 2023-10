Unas 200 personas reciben a Valtonyc en Sineu (Mallorca)

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

Unas 200 personas han recibido este domingo, en Sineu (Mallorca), a Valtònyc, quien ha llegado a la plaza del Fossar, cerca de las 11.30 horas, acompañado de familiares y amigos.

A su llegada, entre un sonoro aplauso, que ha durado unos minutos, el rapero mallorquín ha sido escoltado por un grupo de 'xeremiers', que ha interpretado la tonada 'No em volem cap'.

Durante el acto, ha habido además palabras de bienvenida, glosas y canciones en honor al rapero mallorquín.

Valtonyc ha agradecido este recibimiento y, ante los presentes, ha bromeado con que "el no iba a cantar porque no quería tener que volver a marcharse".

Posteriormente, y de manera ya más seria, ha reconocido que "la peor parte del exilio es pensar que te olvidan, que estás solo y que lo que has vivido no ha servido para nada". Sin embargo, ha agradecido, "no me he sentido solo ni un día".

"Desde el principio he estado acompañado, siempre todo el mundo me ha apoyado y ha estado a mi lado. Para salir del estado español, para cruzar Francia, me ayudaron, para establecerme en Bélgica, encontrar un piso, amueblarlo, siempre me han ayudado, con pequeños detalles, que parecen insignificantes pero que hacen que hoy esté aquí y haya podido pasar esta etapa y abrazar a mi familia en libertad", ha valorado.

En este sentido, ha asegurado que la "solidaridad es la mejor arma que se tiene contra el poder, la represión y los abusos". Por este motivo, y atendiendo a como, según él, "está hoy España, Europa y el mundo", ha pedido a los presentes "no ser indiferentes ante las injusticias".

"Cualquier mínima acción es importante, de verdad, desde ayudar a montar un mueble a un exiliado, ir a un concierto en contra de la guerra, pegar una pegatina en contra de la homofobia y, hasta incluso, votar a un partido que tiene un programa antifascista y que defiende a los colectivos minoritarios. No seais inoperantes y movilizaros siempre, solo os pido esto", ha añadido asimismo.

El acto, al que han asistido entre otros, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el presidente de la entidad ecologista GOB , Amadeu Corbera, ha concluido con gritos de los asistentes de "Mallorca independent, Valtònyc president" (Mallorca independiente, Valtonyc presidente) e "independencia".

También se ha cantado una versión adaptada de 'La Balanguera', himno de Mallorca, y otros cánticos independentistas.