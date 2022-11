Unos 2.000 emprendedores y más de 320 proyectos han recibido el apoyo del Esade Entrepreneurship Institute

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Más de 2.000 emprendedores han contado con el apoyo del Esade Entrepreneurship Institute (EEI) y han participado en sus actividades desde 2015, y además se han impulsado más de 320 proyectos emprendedores, según ha informado la institución este martes, con motivo del 30 aniversario de su creación.

El director del EEI, George Chondrakis, ha afirmado que la misión de la institución --cuyo predecesor, el Esade Business Startup Program, se creó en 1992-- es "apoyar el ecosistema emprendedor de Esade".

"Gracias a esta labor, nuestros estudiantes han lanzado cientos de proyectos y empresas emergentes, cuatro de las cuales se han convertido en unicornios: Gorillas (2020), Rappi (2015), Wefox (2015) y Creditas (2012)", ha destacado.

Asimismo, ha mencionado a algunas "top performing startups", como Wallapop, Colvin, Treinta, Chartboost o Creditbook --cuyos fundadores han aparecido, por ejemplo, en la lista 30 Under 30 de la revista 'Forbes'--, y a "empresas prometedoras" como Thingtesting.

PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Otro de los objetivos de Esade es "inspirar, apoyar y ayudar a los emprendedores a acelerar sus proyectos" y, con ese fin, el EEI cuenta con el programa de creación de empresas eWorks, que ha acelerado más de 255 proyectos desde 2015.

En los últimos tres años, eWorks ha aumentado el número de mujeres emprendedoras que participan en los programas (el 23% durante el curso 2021-2022) y también ha crecido la tendencia de crear proyectos con impacto social.

Por otro lado, la asociación de antiguos alumnos Esade Alumni cuenta con su propia red de 'business angels', Esade BAN, formada por 240 inversores privados. Desde 2012, las empresas emergentes del ecosistema emprendedor de Esade han logrado más de 3.500 millones de euros de financiación, entre varios fondos de inversión y 'business angels', según ha precisado el centro de educación superior.

FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA

En el ámbito académico, Esade impulsa la formación en la competencia emprendedora. Durante el curso 2021-2022, 715 estudiantes de la institución, el 22,5%, se formaron en emprendimiento.

Además, el emprendimiento es "una parte integral del plan de estudios", tanto en el Full-Time Master in Business Administration (MBA) como en el Master of Science in Innovation and Entrepreneurship, donde todos los estudiantes realizan actividades relacionadas con el ecosistema emprendedor, según ha explicado.

En este sentido, el número de programas y asignaturas de emprendimiento se ha ido incrementado desde 1992, con la incorporación de nuevos cursos, como el programa From Science to Business, en el marco de KIC InnoEnergy; el Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende, realizado junto con la Fundación Prevent; o los programas de la ATTRACT Academy. También se han intensificado asignaturas relacionadas con el emprendimiento en el Executive MBA o en el Grado en Dirección de Empresas-BBA, entre otros.

RAMBLA DE LA INNOVACIÓN

A esto se suma la Rambla de la Innovación, un entorno de experimentación y creación creado en 2018 y ubicado en el campus de Sant Cugat (Barcelona) donde la actividad educativa e investigadora de Esade convive con el mundo empresarial, la Administración y las entidades sociales.

Este espacio consta de siete laboratorios de aprendizaje que cubren el camino que va desde la concepción de una nueva idea, la investigación y el test de viabilidad, la fabricación de prototipos y la definición del que sería su modelo de negocio, hasta la creación de la empresa y su comunicación. Cada año pasan por la Rambla de la Innovación más de 130 profesores, unos 2.200 estudiantes y cerca de 350 empresas.

En su nueva edición del ranking de Mejores Programas de MBA para el Emprendimiento, la publicación norteamericana 'Poets & Quants' ha reconocido el MBA de Esade como el mejor de Europa y el tercero mejor del mundo --entre otros motivos, porque el 22% de los egresados entre 2017 y 2022 se incorporaron a una 'startup' tras su graduación-y ha calificado el ecosistema emprendedor de Esade como el segundo mejor de Europa.

El Esade Entrepreneuship Institute integra también el Grupo de Investigación en Iniciativa Emprendedora (GRIE), acreditado desde 2005 por la Generalitat de Catalunya, que ha publicado 208 investigaciones en las cincuenta revistas científicas más importantes, así como 130 libros y capítulos sobre emprendimiento, además de trabajar en cinco proyectos de investigación competitivos y quince de investigación aplicada, según los datos facilitados por Esade.

Además, desde 2005, el GRIE ha publicado 59 casos y, desde 2014, casi la mitad se han incluido en el mayor repositorio de casos académicos del mundo, el de Harvard, para ser utilizados en escuelas de negocios internacionales.